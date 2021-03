Fiere digitali che ce la fanno: la wowness Micam salva le calzature

Un salone digitale diventa per la prima volta anche un marketplace, che permette al compratore di vedere e di fare acquisti come se stesse acquistando da privato cittadino

Nel nuovo beauty contest che si è scatenato attorno alle piattaforme digitali della moda a colpi di webinar, showreel degli associati-aderenti-soci, interviste dedicate e comunicati stampa di richiamo (tenere chiunque davanti al pc per un appuntamento che non sia vitale è la vera, grande prova di potere del periodo), bisogna dire che il Micam Digitale inaugurato due giorni fa ha superato le nostre aspettative. Dai calzaturieri nazionali non ci aspettavamo tutta questa wowness, per dirla con il neologismo di moda del momento, ma non ci aspettavamo nemmeno di essere respinti all’ingresso della piattaforma, non facendo parte delle due categorie privilegiate ammesse, e cioè brand e buyer. Abbiamo ottenuto il diritto di sbirciare dopo aver insistito un pochetto con il direttore comunicazione corporate, Fabiana Tempestini.