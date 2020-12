Il candidato di profilo

Forse candidarsi contro Beppe Sala e vincere a Milano è una missione impossibile, come dicono. Certo è che Roberto Rasia Dal Polo, secondo molti indicatori in pole position per provarci per conto del centrodestra – mentre ancora i tre partiti della coalizione trattano e discutono, con un orecchio teso anche a Roma – una “missione impossibile” l’ha già vinta, nella sua carriera professionale. Era il 1997 e lui aveva 23 anni. Ligure, vince il concorso (appunto, “missione impossibile”) per la Radio Babboleo, emittente ligure, e viene assunto come autore e conduttore del mattino. Ma chi è questo Mr. X che per lunghissimo tempo è stato il nome segreto del commissario milanese della Lega Stefano Bolognini e del segretario federale Matteo Salvini?

