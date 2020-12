S'odono a destra dei nomi per Milano

La scelta del candidato sindaco che sfiderà Beppe Sala avverrà a breve. Ecco chi sono i possibili candidati di centrodestra

Il commissario della Lega per la provincia di Milano, Stefano Bolognini, annuncia che la scelta del candidato avverrà a breve, a giorni. In accordo tra i tre partiti del centrodestra. Perché ora il tempo stringe. La scontata presenza di Beppe Sala aveva però già fatto sparire i nomi di imprenditori di prima fascia e di rettori delle università che erano stati ventilati. Tra quelli che ora circolano: l’ex prefetto Alessandro Marangoni, Maurizio Dallocchio della Bocconi, Simone Crolla segretario generale della Camera di commercio italo-americana, Roberto Rasia dal Polo, manager del gruppo Pellegrini, non è intenzionato, e del resto la Lega non lo vorrebbe. Rispunta invece Paolo del Debbio, che cinque anni fa aveva declinato la candidatura, ma ora potrebbe rendere disponibile il suo profilo televisivo-populista.