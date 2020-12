En attendant il Recovery. Cosa ha fatto finora la Regione sullo sviluppo

"Sostegno ai più deboli e contemporaneamente scelte che consentano di avere una visione per rilanciare l’economia, anche in collaborazione col Mes e compreso l’utilizzo delle risorse europee”, dice l'assessore lombardo allo Sviluppo economico

"Le istituzioni sono messe a dura prova – spiega al Foglio Alessandro Mattinzoli, assessore allo Sviluppo economico che ha pagato personalmente un pesante tributo alla pandemia – e anche la Regione trova difficoltà a declinare la tutela della salute dei cittadini e la difesa dell’economia, non è semplice. Con le risorse che abbiamo a disposizione abbiamo adottato questo criterio: sostegno ai più deboli e contemporaneamente scelte che consentano di avere una visione per rilanciare l’economia, anche in collaborazione col Mes e compreso l’utilizzo delle risorse europee”.

