Nel buio delle feste in lockdown spunta una luce, sono gli Alberi

Non si sa ancora che Natale sarà. Di certo niente mercatini che facevano tanto folklore, dagli O bej o bej alle casette in legno attorno al Duomo. I negozi vivono ancora nell’incertezza di ipotetiche riaperture. Ma in tanto buio non mancheranno le luci: le luminarie di tante strade non solo del centro e soprattutto gli alberi di Natale che nell’anno dell’emergenza Covid vogliono essere un segno di nuova vita in più. Sono ben 18 (sponsorizzati da altrettante aziende) gli alberi che da piazza Duomo fino ai quartieri rappresentano “Il Natale degli Alberi”, progetto offerto da Fondazione Bracco, un’idea creativa sviluppata da Marco Balich e dalla sua Società Bws che si occuperà della direzione artistica, dell’assistenza al Comune negli ambiti del coordinamento dei contenuti del Natale 2020.

Pubblicità

Pubblicità