Una Milano che riappare. Il successo su Instagram di chi la racconta bene

"Milano scomparsa o quasi" è su Instagram, "Passeggiando per Milano (e dintorni)" su Facebook. La riscoperta via social di una città diversa, sconosciuta e affascinante. Con un obiettivo: far incontrare 'nel reale' le persone che partecipano online

I numeri iniziano a essere di tutto rispetto, 30 mila follower su Instagram non sono pochi per un profilo che pubblica foto d’antan di una Milano che fu ma che proprio attraverso quelle immagini rivela tutta la sua modernità. “Milano scomparsa o quasi”, è un profilo che preferisce non svelare l’identità, ha già postato circa 3.800 fotografie corredate da lunghe note che sembrano romanzi. E ora annuncia anche una collana di libri su Amazon. Si scopre che già nel 1971, sotto le volte della Centrale, venivano organizzate sfilate della Settimana della moda. Si scopre la Raccolta della lana del 1916, in corso di Porta Ticinese, per i soldati che si preparavano ad affrontare l’inverno sulle Alpi. O la Confetteria Baj e il panettone di Giuseppe Baj diventato “offellajo” a metà ’800.

