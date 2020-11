L'Artigiano in Fiera si sposta online. Fiducia per un intero settore

Pur adattandosi alla pandemia, Artigiano in Fiera mira a conservare il ruolo di principale esposizione dell'artigianato. Intiglietta: "Perdiamo la fisicità, le relazioni, gli odori e i sapori, ma saremo sul mercato 24 ore su 24. Le prossime edizioni saranno sempre più digitali"

Il Covid ha cambiato il calendario, le modalità d’interazione e di acquisto dei prodotti. Resta immutato l’obiettivo di Artigiano in Fiera di conservare il ruolo di principale esposizione al mondo dell’artigianato pur adattandosi alla necessità dettate dalla pandemia: “Non possiamo realizzare l’evento nei padiglioni di Fiera Milano – spiega al Foglio Antonio Intiglietta, presidente di Ge.Fi. – ma diamo lo stesso appuntamento ai nostri visitatori sulla piattaforma dove li aspettano 500 aziende che hanno realizzato video inediti”. La nuova versione dell’Artigiano in Fiera Live parte il 28 novembre e andrà avanti fino al 20 dicembre offrendo al pubblico tre opportunità: le storie filmate degli imprenditori che illustrano i prodotti, la possibilità di valutarli stando a casa negli orari più congeniali e l’occasione di fare acquisti con spedizione gratuita per tutti gli ordini superiori a 39 euro.

Pubblicità

Pubblicità