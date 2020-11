Il problema è la squadra. La vera grana del prossimo sindaco di Milano

Ripeti con me: “Mmmm, è la giunta che conta! Mmmmm, è la giunta che conta!”. Era il mitico video del Terzo Segreto di Satira. Il protagonista è Marco Ripoldi, attore talentuoso cresciuto tra Rozzano e le suore dorotee dello Stadera, che si trova – durante il ballottaggio tra Stefano Parisi e Beppe Sala – a doversi convincere di votare per quest’ultimo. “Fai come me – gli dice un’amica nel video cult – Ho messo in giro per casa le foto di Parisi con De Corato, Salvini, Gelmini”. La risposta di Ripoldi è di quelle assai politiche: il problema “non è convincermi a non votare Parisi, ma a votare Sala”.

