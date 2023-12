La liberalizzazione del mercato elettrico illumina la demagogia di governo e Pd

Sia ministri, come Pichetto e Salvini, sia l'opposizione, a partire da Elly Schlein, hanno condotto sulla "maggior tutela" una battaglia che non poteva essere vinta in Europa. Se avessero ascoltato Fitto e Amendola, che conoscono i meccanismi del Pnrr, avrebbero evitato una brutta figura

Se solo avessero ascoltato Raffaele Fitto ed Enzo Amendola avrebbero evitato una brutta figura. Invece sulla liberalizzazione del mercato elettrico sia l’opposizione, in particolare Elly Schlein, sia il governo, in particolare Gilberto Pichetto Fratin, hanno voluto fare di testa loro. Entrambi, prima il ministro dell’Ambiente e poi la segretaria del Pd, hanno fatto della “proroga della maggior tutela” una battaglia che non poteva essere vinta. La riforma, introdotta nel Pnrr dal governo Draghi (con il voto di Pd e FI), è uno degli obiettivi considerati raggiunti dalla Commissione europea nell’ambito della terza rata che l’Italia ha già incassato. Pensare che Bruxelles potesse consentire di mettere in discussione i risultati acquisiti dopo aver erogato i soldi, trasformando il Pnrr in una sorta di tela di Penelope, era del tutto irrealistico. E infatti la realtà li ha presto smentiti.