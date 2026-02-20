Cambiare la giustizia è giusto e non è di destra: parla Barbera. Un nuovo libro del Foglio

Il formato è quello della nostra collana editoriale: libri grandi come uno smartphone, da mettere in tasca e portare ovunque. In edicola dal 21 febbraio a 1,50 euro più il prezzo del quotidiano

Da sabato 21 febbraio, in edicola con Il Foglio c'è il nuovo volume della nostra collana editoriale. Il titolo è "Cambiare la giustizia è giusto e non è di destra" e lo firma Ermes Antonucci. Si tratta di un'intervista ad Augusto Barbera, presidente emerito della Corte costituzionale ed ex ministro progressista. "Al referendum sulla giustizia voterò Sì. La riforma Nordio non solo è positiva perché rafforza l'indipendenza e l'autonomia della magistratura, ma si colloca nel solco di una lunga battaglia portata avanti proprio dal centrosinistra in favore della separazione delle carriere tra pubblici ministeri e giudici e dell'istituzione di un'Alta Corte disciplinare. Lo dico da uomo di sinistra", afferma Barbera in un passaggio del libro-intervista.

