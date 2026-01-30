Il brindisi di Mattarella per i 30 anni del Foglio

Pensiero critico, dibattito, libertà di scelta, nuove e vecchie sfide per le democrazie liberali. A cosa servono oggi i giornali? Il messaggio del capo dello stato per il compleanno del giornale (cin cin)

In tre decenni di vita il Foglio ha saputo conquistarsi, nel non facile panorama editoriale italiano, il suo spazio di voce critica, capace di suscitare proposte, dibattito, confronto, sulle principali vicende politiche, economiche e culturali del nostro paese.

Sin dal suo esordio, il Foglio si è caratterizzato come giornale d’opinione, grazie a una veste grafica e alla innovativa scelta dei contenuti, proponendo sempre, con assertività e disponibilità al confronto, una prospettiva mai scontata. I rapidi cambiamenti tecnologici, la concentrazione della proprietà dei nuovi media in poche mani, lo sviluppo dell’intelligenza artificiale e la diffusione delle fake news rappresentano sfide significative per le democrazie liberali. Oggi, il rischio di un abbattimento del pluralismo, sostituito da una comunicazione globale uniforme e orientata da interessi, è particolarmente elevato. In questi contesti, il ruolo dei giornalisti e dei giornali, storicamente inteso come contropotere in grado di stimolare il pensiero critico, il dibattito e la libertà di scelta dei cittadini, è più che mai fondamentale.

Rivolgo pertanto al Foglio, alla sua redazione, l’augurio di svolgere la sua missione editoriale con rinnovato impegno e determinazione.