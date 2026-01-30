"Chiedo scusa, ho una notizia". Gli auguri di Giuliano Ferrara per i trent'anni del Foglio

Al primo numero del 30 gennaio ’96 bucammo l’incendio della Fenice. Da allora in riunione spuntò un vezzo

Al direttore - Caro Claudio. Al primo numero del 30 gennaio ’96 bucammo l’incendio della Fenice, e per non farcene accorgere, nei giorni seguenti, decidemmo che non era mai bruciata. Da allora per anni in riunione spuntava il vezzo: “Chiedo scusa, ma ho una notizia”. Anche per noi impazienti, istintivi, gli anniversari sono occasioni palloccolose di autoparafrasi. Basta che siano brevi. Auguri.