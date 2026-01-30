Leggi il foglio

"Chiedo scusa, ho una notizia". Gli auguri di Giuliano Ferrara per i trent'anni del Foglio

Giuliano Ferrara

Al primo numero del 30 gennaio ’96 bucammo l’incendio della Fenice. Da allora in riunione spuntò un vezzo

Al direttore - Caro Claudio. Al primo numero del 30 gennaio ’96 bucammo l’incendio della Fenice, e per non farcene accorgere, nei giorni seguenti, decidemmo che non era mai bruciata. Da allora per anni in riunione spuntava il vezzo: “Chiedo scusa, ma ho una notizia”. Anche per noi impazienti, istintivi, gli anniversari sono occasioni palloccolose di autoparafrasi. Basta che siano brevi. Auguri.

  • Giuliano Ferrara Fondatore

  • "Ferrara, Giuliano. Nato a Roma il 7 gennaio del ’52 da genitori iscritti al partito comunista dal ’42, partigiani combattenti senza orgogli luciferini né retoriche combattentistiche. Famiglia di tradizioni liberali per parte di padre, il nonno Mario era un noto avvocato e pubblicista (editorialista del Mondo di Mario Pannunzio e del Corriere della Sera) che difese gli antifascisti davanti al Tribunale Speciale per la sicurezza dello Stato.

