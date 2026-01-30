La fotogallery
Le foto di 30 anni di Foglio: le riunioni, i giornalisti e cinque redazioni
Filippo Facci, Mario Sechi, Giuliano Ferrara e Maurizio Crippa
Giulia Pompili, Micòl Flammini, Marianna Rizzini, Simonetta Sciandivasci, Annalena Benini e Paola Peduzzi
Massimo Bordin e Giulia Pompili
Carmelo Caruso, Salvatore Merlo, Simone Canettieri
Salvatore Merlo, David Allegranti, Luciano Capone
Paola Peduzzi, Annalena Benini, Micòl Flammini, Giulia Pompili
Mattia Ferraresi, Paola Peduzzi
Annalena Benini, Paola Peduzzi
Daniele Bellasio, Maria Giovanna Maglie, Maurizio Crippa
Claudio Cerasa, Annalena Benini, Marianna Rizzini
Salvatore Merlo, Valerio Valentini
Giulio Meotti, Paola Peduzzi, Jean Pierre Darnis, Marianna Rizzini, Tatiana Boutourline, Daniele Bellasio
Vincino
David Allegranti, Marianna Rizzini, Salvatore Merlo
Anselma Dell'Olio, Giuliano Ferrara
Giuliano Ferrara
Maurizio Crippa, Alessandro Giuli, Silvio Berlusconi, Daniele Raineri, Piero Vietti, Fabrizio Cutarelli, Cristiano Sartori
L'ingresso della redazione di Trastevere del Foglio
Nicoletta Tiliacos, Pietrangelo Buttafuoco, Marco Valerio Loprete, Claudio Cerasa
Marianna Rizzini, Maurizio Crippa, Alessandro Giuli
Claudio Cerasa