Interviste a modo nostro ai campioni e alle campionesse che fanno grande lo sport italiano

"Fuori Campo. Parole di sport" è il podcast settimanale firmato da Umberto Zapelloni, curatore del Foglio Sportivo. Interviste originali e mai banali a campioni e campionesse dello sport italiano. In ogni episodio, la voce di Zapelloni intreccia storie di grandi imprese e fragilità nascoste, sogni realizzati e sacrifici quotidiani: tra podi olimpici, ring di periferia, piste di Formula 1 o campi di basket, emergono i ritratti autentici di atleti come Nausicaa Dell'Orto, Jonathan Kogasso, Carolina Kostner, Robert Kubica e molti altri. Il tono è quello inconfondibile del Foglio: colto, ironico, vicino alle storie umane dietro le vittorie e le sconfitte, lontano dai trionfalismi facili e più interessato ai dettagli e alle sfumature che rendono lo sport una metafora potente delle nostre vite. Sogni cadute e rinascite: le medaglie non sono solo numeri o oggetti scintillanti, diventano il pretesto per una narrazione che mette l’accento sulla fatica, le incertezze e le speranze che accompagnano ogni podio. Così, un bronzo può assumere il valore di un oro quando racconta di squadre che non mollano mai, come accade nell’episodio dedicato a Cecilia Zandalasini e all’anima del basket italiano. Le imprese di campioni come Manila Esposito, dal primo ingresso in palestra fino al podio olimpico, o Filippo Macchi, due medaglie d’argento ai Giochi e il sogno di riscattarsi sempre, vengono ripercorse attraverso ricordi, sacrifici e slanci verso il futuro, tra un sorriso e una confessione inaspettata.

Lo trovate sul sito e sulla app del Foglio e su tutte le principali piattaforme. Buon ascolto!