La copertina del Foglio Review raccontata da Veronica Carratello

L'illustratrice che l'ha disegnata ci parla di "Un’avventura", la cover del nuovo numero del magazine del Foglio, in edicola da sabato 29 marzo

La copertina della Review di questo mese, illustrata da Veronica Carratello, parla di avventura e di rapporto tra l’uomo e la natura. Che può portare con sé infinite possibilità di incontri ma anche qualche insidia.

Qual è stato il processo creativo che l’ha portata a illustrare la cover del Foglio Review, dal titolo “Un’avventura”?

Ho ricevuto delle linee guida dall’art director con alcuni spunti e suggestioni sul tema di questo mese: tornare alla natura ma con un pizzico di avventura. Prima di mettermi all’opera sulle tre bozze richieste dalla redazione, ho ricercato delle immagini per trarre ispirazione dall’ambiente naturale che volevo rappresentare. Successivamente, ho elaborato in digitale le tre proposte, tutte differenti per soggetto e composizione, ma che raffigurano sempre il tema della natura, dell’amicizia e dei momenti avventurosi.

Come si è immaginata, dal punto di vista visivo, il rapporto tra essere umano e natura?

In mezzo alla natura ci si può sentire a casa, ma essa può nascondere anche delle insidie e degli ospiti inattesi. Lo sguardo e l'orecchio sono rivolti verso le zone più scure, dove immaginiamo, sempre, che dietro le foglie ci siano forme in movimento. C'è il soprassalto ai rumori sconosciuti e ai versi di animali in lontananza. Per rappresentare questo concetto, ho inserito gli occhi di un animale nascosti in un cespuglio che osservano le ragazze, e il cane che si volta indietro con l'orecchio alzato, all'erta, in ascolto di un rumore in lontananza. E poi ci sono anche le sfide con sé stessi e le proprie capacità, come l'attraversamento di un ruscello su un tronco d'albero in bilico.

Quali sono stati i criteri ce l’hanno guidata nelle scelte cromatiche e compositive della copertina?

La protagonista dell'illustrazione è la natura, quindi ho pensato che il colore predominante dovesse essere il verde. La palette verde acqua, con tonalità di rosa e viola, ricorre spesso nelle mie illustrazioni; mi piace il contrasto di questi colori. Ho inserito del fogliame e degli alberi di quinta, con un tratteggiato digitale a matita, per incorniciare la scena.

Ci son dei riferimenti visivi che utilizza per le sue illustrazioni? Quali sono i suoi modelli artistici?

Lavorando e avendo lavorato in diversi campi dell’arte visiva, come libri per bambini e ragazzi, activity books, fumetti e illustrazione editoriale, i riferimenti sono tanti e diversi. Sono versatile e cerco di adattare lo stile al progetto, mantenendo però i miei tratti riconoscibili, che possono essere il segno a matita che utilizzo in tutte le mie illustrazioni o una palette di colori ricorrente.

Si è immaginata una storia che coinvolge le due ragazze in copertina? Un pima e/o un dopo di questo “fermo immagine”?

Lascio che sia l’osservatore a trovare la sua storia. Probabilmente il viaggio mentale l’ho fatto io, perché nella mia ricerca di immagini sono finita su foto di vegetazione tropicale, che trovo più interessante per la varietà di forme e colori. Ho cercato spunti digitando anche 'Thailandia', un viaggio che ho in programma di fare quest’anno.