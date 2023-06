Il Foglio Review è anche online

Il mensile culturale diretto da Annalena Benini presenta il suo sito. Una miniera d'oro con l'archivio di tutti i numeri, accessibile anche a chi non è abbonato per questo primo periodo promozionale

C’è una novità per i nostri lettori e anche per i nuovi arrivati. Review, il mensile culturale del Foglio diretto da Annalena Benini, arriva anche online e presenta il suo sito.



Una miniera d’oro: l’archivio di tutti i numeri con le storie ospitate dalla rivista culturale, letteraria e di attualità del Foglio. Pulito, essenziale come piace a noi e, per questo primo periodo promozionale, accessibile anche a chi non è abbonato. Per l’occasione infatti i pezzi dei primi 18 numeri si potranno leggere liberamente sul sito. Il numero 19 è invece acquistabile in edicola e in copia digitale nello store del Foglio.



Dalle pagine di Review, trovano nuova vita online le storie scritte dalle migliori voci italiane (e internazionali). Sguardi che illuminano e indagano, sovvertono angoli inaspettati del presente. Voci diverse che prendono il respiro, raccontano, si liberano dai luoghi comuni e si incuriosiscono per i luoghi non comuni.



In archivio ci sono tutti i reportage – con l’attenzione sempre viva alla resistenza ucraina e a chi si oppone alla prepotenza e alla mancanza di ironia – le interviste, le conversazioni, i racconti, l’epistolario, tutte le pagine del Quaderno, i consigli di consumi culturali dati da chi la cultura la fa. Sul sito trovate anche un mosaico digitale di tutte le nostre copertine originali, realizzate da grandi illustratrici e illustratori.



Review.it. Per leggere e rileggere il presente, ovunque e quando vuoi