Cosa c'è nel Foglio della moda di gennaio 2023

Misteri, eleganze e turbamenti fluidi dell'uomo contemporaneo il tema del numero di gennaio del "Foglio della moda" in edicola domani. In primo piano l'edizione 2023 del "Muro dei Maschi" il grande murale esposto a #pittiuomo dove intervengono per la prima volta decine di donne che influenzano davvero la cultura e l'industria italiana. Quindi grande intervista a Frida Giannini sulla sua passione per il cosplay maschile, un'analisi sui limiti anatomici della fluidità, anticipazioni, retroscena e l'editoriale della nuova star della moda maschile, la giovane Martine Rose