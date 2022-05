"Il tuffo", l'ottavo numero del Foglio Review

Da sabato 28 maggio in edicola, in allegato con il quotidiano, e in digitale qui, c'è l'ottavo appuntamento con Il Foglio Review, il magazine diretto da Annalena Benini. Questo mese il numero si intitola "Il tuffo". Si parlerà di Ucraina, di vita, di libri e letteratura. La cover l'ha firmata Marino Neri e al Foglio la racconta in questa intervista.