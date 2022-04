Da sabato 30 aprile in edicola, in allegato con il quotidiano, e in digitale qui, c'è il settimo appuntamento con Il Foglio Review, il magazine diretto da Annalena Benini. Questo mese il numero si intitola "La sposa" e naturalmente molti articoli parlano dell'Ucraina. La cover l'ha firmata Barbara Baldi e al Foglio la racconta in questa intervista.