La scacchiera di Makkox in regalo con il Foglio di lunedì

Stare in casa a giocare è la soluzione migliore per dare scacco matto al virus

Come ogni lunedì, anche il 7 dicembre il Foglio esce in edizione long-form. Un unico lungo articolo di approfondimento per raccontare il tema del giorno. L'edizione di lunedì prossimo, un numero da collezione, la scrive Massimo Adinolfi, filosofo e scacchista, per parlare dello "sport in assoluto più violento della Terra", come li definiva il campione del mondo Garri Kasparov. Noi pensiamo che, in un momento come questo, nel quale siamo costretti a fare rinunce e sacrifici anche nei giorni di festa a causa della pandemia e dovremo stare a casa il più possibile per evitare il contagio, giocare sia la soluzione migliore per dare scacco matto al virus. Per questo il 7 dicembre con il Foglio regaliamo la scacchiera e gli scacchi disegnati da Makkox.