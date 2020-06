Sabato e domenica nel Foglio. Che cosa c'è nell'inserto del fine settimana

Come tutti i weekend nel giornale ci sono dodici pagine di inserto culturale. Ecco che cosa trovate in edicola (e potete scaricarlo anche qui dalle 23 di venerdì).

Ridate a sordi la sua follia. Attore, regista, ma soprattutto quel tipo di italiano che non è affatto “medio”, casomai pazzo. A cento anni dalla sua nascita, Albertone non è più solo l’anticomunista, ma un monumento al miglioramento sociale - di Michele Masneri e Andrea Minuz

La Russia dei disastri. La pandemia non migliora, l’economia va male e il consenso è in calo. Le tre crisi di Putin, che ha sbagliato tutto ma ora cerca l’incoronazione - di Micol Flammini

Il grande giustificatore. Il procuratore generale William Barr razionalizza e tramuta in realtà tutte le voglie di Trump - di Mattia Ferraresi

La grande amnesia. Il disprezzo per il passato e l’ossessione per il futuro. “La nostra cultura rischia la pagina bianca”. Intervista a Francis O’Gorman - di Giulio Meotti

Le ombre francesi. Macron ha aiutato Conte in Europa, ma ora vuole mettere le mani sui grandi gruppi italiani. Complotto o fandonie? - di Stefano Cingolani

Effetti collaterali del coronavirus - Vizi, peccati e virtù. Il catechismo della nostra quarantena. L’accidia di stare chiusi in casa senza far niente; la pazienza delle file al supermercato; l’umiltà di chiedere sempre: “Chi è l’ultimo?”. Sarebbe un errore non avere appreso niente da questa malinconica primavera - di Francesco Palmieri

La scuola senza scuola. Il tablet, le cuffie, la connessione. Tre mesi di didattica a distanza e di libri raccontati dalla mia poltrona - di Nadia Terranova

Teatri di paura. Con la pandemia è andata in scena una nuova inquietudine. Catalogo aggiornato del nostro immaginario, trasformato per sempre - di Nicola Fano

E ora le locuste. Dall’Africa fino alla Sardegna, ci mancava l’invasione delle cavallette. L’ottava piaga d’Egitto che rovina i raccolti e manda brutti segnali - di Maurizio Stefanini

Nuovo Cinema Mancuso, speciale “Restando a casa”: una rassegna di film consigliati da Mariarosa Mancuso

I libri che non si leggono. Matteo Renzi, Beppe Sala e Stefano Bonaccini. Le avventure editoriali dei politici non spostano voti,

ma nemmeno lettori. Tra citazioni, tecnicismi e frasi da secolo scorso, sarà meglio cambiare ghostwriter - di Mariarosa Mancuso