Sabato e domenica nel Foglio. Che cosa c'è nel numero del fine settimana

Siamo tutti Mrs Dalloway. La protagonista del capolavoro di Virginia Woolf è sopravvissuta all’epidemia di Spagnola del 1918.

L’euforia e la paura di Clarissa verso il brulicare della vita che riparte. La festa della convalescenza - di Annalena Benini

Il virus dei misteri. I morti veri o presunti, i laboratori segreti, l’origine della pandemia. Ci sono risposte che forse non avremo mai. Il resto è propaganda - di Giulia Pompili

I giorni del Dio selvaggio. “Se la morte non esiste tutto è permesso”. Parla Redeker. “La pandemia ci interroga come mai prima” - di Giulio Meotti



La bomba nascosta. Ogni giorno entrano ed escono dalle carceri trentamila persone. Se scoppia un focolaio è un disastro anche per le città che le ospitano - di Riccardo Lo Verso



Le luci spente della ribalta. Dirette e palinsesti, camerette come studi. I vip della tv si spostano in massa sui social per ricordarci che esistono - di Andrea Minuz

Tempi incerti per i salvataggi - Fra le banche e le imprese c’è una grande muraglia: la burocrazia - Prestiti in un giorno? Macché. Denaro a interessi zero? E’ solo un modo di dire. La tirannia del modulo e il nodo troppo intricato delle garanzie offerte dallo stato. Dall’Inps alla Sace, i torrioni delle difficoltà - di Stefano Cingolani

L’Italia di Mozart. I tre viaggi nel nostro paese del giovane Wolfgang con suo padre furono un trionfo di critica e pubblico. Le lettere che li raccontano - di Marina Valensise

Viaggio nel luogo che non c’è. Isole inventate, deserti ostili, montagne inesistenti. E’ sempre il desiderio della scoperta a spingerci altrove - di Gaia Manzini

Fioretto d’attore. La scherma è la quintessenza del teatro, del balletto e della musica. Perché le “arti dell’inganno” accarezzano tutte le stesse emozioni - di Marinella Guatterini

Nuovo Cinema Mancuso, speciale “Restando a casa”: una rassegna di consigli di Mariarosa Mancuso sui film da vedere in quarantena.

Gli allegri morti di Sicilia. Un bel libro di racconti ci dice che i defunti, al Sud, quando si affacciano lo fanno per divertirsi: bere, mangiare, ballare, baciare. E guai a non assecondarli. “Qui di morte non si muore mai” - di Nadia Terranova