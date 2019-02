Una settimana con il Foglio

In questi mesi il Foglio vi ha proposto nuovi inserti e numeri speciali, abbonamenti gratuiti alle nostre newsletter e diversi approfondimenti a cadenza settimanale o mensile.

Per non perderseli, ecco una lista completa e aggiornata di tutte le cose nuove e degli appuntamenti del Foglio, su carta e online.

Lunedì

Da ottobre 2016, il numero in edicola il lunedì è “monografico”. Crediamo al long-form journalism e per questo vogliamo raccontare un tema controverso con articoli lunghi e di grande respiro per fornirne la visione la più completa possibile. Un’inchiesta, una storia, un reportage, una campagna. Un giornale unico, che racconta tutto di quel tema con commenti, interventi e approfondimenti.

Due pagine a cura di Giulio Meotti. Peschiamo nella stampa internazionale quei pezzi che di solito vengono oscurati perché considerati poco politicamente corretti.

Diamo i numeri

Ci facciamo aiutare dai numeri per spiegare battaglie e idee. Quattro colonne in “pillole” per approfondire quattro temi di attualità.

Vecchio Stivale. La popolazione italiana diminuisce per il quarto anno consecutivo, i cittadini sono sempre più anziani, le nascite continuano a contrarsi e aumentano i residenti stranieri. Così l’Italia diventa sempre più vecchia. Pillole sulla flessione demografica pic.twitter.com/LZkCm912C4 — Il Foglio (@ilfoglio_it) February 11, 2019

Talvolta la politica fa uso di narrazioni che hanno più a che fare con la percezione che con la realtà. A questo serve SoundCheck: Lorenzo Borga cura una rubrica di fact-checking sulle narrazioni meno aderenti alla verità, per smontarle e proporne un’alternativa. Perché i numeri sono inefficaci se non legati a una visione di futuro e per distinguere il vero dal falso, proprio come – prima di un concerto – si distingue la melodia dal rumore.



Martedì

Il Foglio innovazione A partire dal 5 febbraio, tutti i primi martedì del mese è in edicola il nostro mensile per non avere paura del futuro. Vogliamo parlare della grande rivoluzione tecnologica che è in corso con lo sguardo ottimista e lo stile che sono propri del Foglio, e per questo abbiamo lavorato a un mensile che si ponga nell'intersezione ideale tra cultura e tecnologia, e dia ai lettori strumenti sofisticati per comprendere cosa succede nel mondo dell'innovazione.



Mercoledì

La Fogliata di libri Recensioni e suggerimenti per riposanti ma meditative letture foglianti. Titoli, copertine, controcopertine e note a piè di pagina. Un inserto a cura di Matteo Matzuzzi con i migliori consigli per scegliere il libro che fa per voi.



Sul sito è divisa in due sezioni : in una trovate le rubriche di approfondimento letterario, nell'altra tutte le recensioni .





Recensioni e suggerimenti per riposanti ma meditative letture foglianti. Titoli, copertine, controcopertine e note a piè di pagina. Un inserto a cura di Matteo Matzuzzi con i migliori consigli per scegliere il libro che fa per voi. : in una trovate di approfondimento letterario, nell'altra tutte . Il Foglio 48ore Banche, lavoro e impresa, finanza e mercati. Dal 26 settembre 2018 è arrivato Il Foglio 48ore, l’economia come non ve l’hanno mai raccontata. Un inserto a cura di Alberto Brambilla, con analisi, “interviste doppie” e infografiche.



Giovedì

Roma Capoccia Notizie, pettegolezzi, anticipazioni e scoop su politica, urbanistica e società a Roma. Un appuntamento settimanale a cura di Salvatore Merlo.

Notizie, pettegolezzi, anticipazioni e scoop su politica, urbanistica e società a Roma. Un appuntamento settimanale a cura di Salvatore Merlo. Gran Milano L'inserto a cura di Maurizio Crippa per scoprire tutto quello che succede nel capoluogo lombardo. Tutto quello che c'è di importante da sapere su Milano lo trovate qui.



Venerdì

Storie di genitori e figli. La vita quotidiana delle famiglie, la difficoltà di essere padri e madri. Sogni, bugie e amori. Un inserto imperdibile a cura di Annalena Benini.

L'inserto a cura di Michele Masneri con spunti, racconti, un po’ di moda e un po’ di design, vari consumi più o meno opulenti, in omaggio alla rivista fondata da Ettore Sottsass nel 1988.





Sabato e domenica

Tutti i fine settimana nel giornale ci sono dodici pagine di inserto culturale.

Quattro pagine "totally unnecessary" per raccontare il calcio, e non solo, a modo nostro. Da sabato 18 agosto 2018, in edicola con Il Foglio del weekend, c'è il settimanale interamente dedicato allo sport.



Qui potete leggere l'editoriale.



E qui c'è una gallery con tutte le illustrazioni che arricchiscono la pagina interna del Foglio Sportivo.

Le newsletter del Foglio



Il Foglietto

Ogni giorno alle 7,30 tutto il meglio del Foglio direttamente nella tua email: i link agli articoli più importanti, le vignette esclusive di Makkox e le anticipazioni di quanto troverete nel giornale in edicola.

Di cosa parlare stasera a cena

La newsletter serale del Foglio a cura di Giuseppe De Filippi.





Fino a prova contraria

La newsletter sulla giustizia a cura di Annalisa Chirico. Esce ogni due lunedì.

Silicio

La newsletter su tecnologia e innovazione a cura di Eugenio Cau. Tutte le settimane i punti di vista migliori su come il mondo sta cambiando, i personaggi da seguire e le aziende da tenere d’occhio. Esce tutti i mercoledì.

Katane

Notizie, grandi storie e analisi dalla regione dell'Asia-Pacifico. Tutto ciò che c'è da sapere sul Secolo asiatico ogni martedì in Katane, la newsletter settimanale curata da Giulia Pompili.