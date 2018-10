Il M5s contro Tajani: “Il reddito di cittadinanza è un obbligo morale”

Le parole di Antonio Tajani alla Festa del Foglio non sono piaciute al M5s Europa che, attraverso Facebook, ha attaccato il presidente del Parlamento europeo. A scatenare l'ira dei grillini è soprattutto una frase: “Il reddito di cittadinanza è eticamente inaccettabile”.

“Le parole di Tajani - scrivono - sono vergognose. Di eticamente inaccettabile esiste solo la povertà, e inoltre il Presidente del Parlamento europeo dovrebbe sapere che strumenti come il reddito di cittadinanza sono presenti in varie forme e con diversi nomi in tutti gli Stati membri tranne in due: Italia e Grecia”.

Insieme al post il M5s ha pubblicato anche un video di Silvio Berlusconi ricordando che “in campagna elettorale era d’accordo con il MoVimento 5 Stelle sul reddito di cittadinanza. Oggi, sempre per campagna elettorale, Berlusconi e il suo burattino Tajani sostengono il contrario”.

“Forza Italia - conclude il post - è il partito che ha intascato in vent’anni 784 milioni tra rimborsi e finanziamenti elettorali: questo sì che è eticamente inaccettabile. E soltanto pochi giorni fa ha votato contro la nostra proposta per cancellare le pensioni privilegiate degli eurodeputati. Con la manovra del popolo e con il reddito di cittadinanza vogliamo togliere dalla disperazione e dalla povertà milioni di poveri. Per noi è un obbligo morale”.