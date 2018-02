Sabato e domenica nel Foglio. Che cosa c'è nell'inserto culturale del fine settimana

Come tutti i weekend nel giornale ci sono dodici pagine di inserto culturale. Ecco che cosa trovate in edicola (e potete scaricare qui dalle 11 di venerdì)

Il testimone degli italiani - Ha riaperto gli occhi a un paese incupito e rancoroso. Come? Facendo buona televisione, con competenza ed empatia. Il servizio pubblico, le fake news. “Be streetwise” sul web. Intervista con Alberto Angela - di Maurizio Crippa

La voce dei padroni - Cosa ha spinto i vertici di Assolombarda a dialogare con Luigi Di Maio? L’eterna vocazione della borghesia a inseguire un partito di riferimento - di Stefano Cingolani

L'antimafia amata dal boss - Come un imprenditore colluso cerca di iscriversi al partito dei buoni. Il ruolo di Ingroia, santino appannato - di Riccardo Lo Verso

Trump affonda l'Fbi - La maggioranza degli americani crede che i “federali” siano attivisti di sinistra. E’ l’ultimo magheggio della Casa Bianca - di Mattia Ferraresi

I martiri del silenzio - La Santa Sede e i regimi dittatoriali. La complicata questione turca e il vecchio enigma cinese - di Matteo Matzuzzi

Con l'arte alla portata di tutti, tutti si sentono artisti - La modernità ha portato all’incontro tra cultura alta e bassa, sgonfiando la bolla speculativa su cui è costruita la storia artistica contemporanea. Ma un’arte senza autonomia può essere ancora considerata tale? - di Ugo Nespolo

Giallo romano - Due omicidi in una Città eterna bella e perduta. Enrico Vanzina dal cinema al romanzo, in compagnia di certi carissimi fantasmi - di Marina Valensise

Quei maestri di Israele - Dopo mezzo secolo con Mehta, la Filarmonica avrà un nuovo direttore. I concerti con la maschera antigas - di Giulio Meotti

L'avocado si difende - Dal giardino del Corsaro Nero al paniere dell’Istat. Gli aztechi, gli anni da bere, i bar hipster: il lungo viaggio di un frutto - di Maurizio Stefanini

Nuovo Cinema Mancuso, una pagina con le recensioni di Mariarosa Mancuso delle ultime uscite nelle sale.

Chiesa di padre in figlio - Una storia fiorentina. Oggi c’è Federico, che corre come Enrico e calcia come lui. A vent’anni, senza tatuaggi né supercar, è il prescelto. Pronto ad affrontare una sfida speciale per i viola: quella con la Juventus - di Beppe Di Corrado