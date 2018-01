Sabato e domenica nel Foglio. Che cosa c'è nell'inserto culturale del fine settimana

Come tutti i weekend nel giornale ci sono dodici pagine di inserto culturale. Ecco che cosa trovate in edicola (e potete scaricare qui dalle 11 di venerdì)

- Nuovo cinema Valsecchi. Ritratto del produttore di Taodue che con Checco Zalone ha fatto ricca Mediaset. I tanti film sulla mafia e quel litigio sull’Orso d’argento con Bellocchio. Storia di una scalata straordinaria e di un grande amore - di Salvatore Merlo

- Le toghe di Trump - Zitto zitto, il presidente ha già nominato 12 giudici delle corti d’appello federali, un record. Si sposta a destra l’equilibrio giudiziario americano - di Mattia Ferraresi

- Mongolia finis terrae - I missionari che “sussurrano il Vangelo” in un paese dove essere cristiani non è uno scherzo - di Matteo Matzuzzi

- Banche e giornali - L’editore parallelo. Ventriglia, Cuccia, Bazoli: quando c’è da salvare una testata, spesso arriva il banchiere. Che non lo fa solo per i soldi - di Stefano Cingolani

- La vita è una linea verticale - Incontro con Mattia Torre e la sua serie tv, che con ironia ha reso il cancro un compagno di strada - di Annalena Benini

- Quegli amori proibiti dello scrittore che s'era fatto teologo, Chateaubriand - Pagano e cristiano, carnale e spirituale: doppio destino per il genio della letteratura francese. Quando arrivò a Roma, padre laico della chiesa, aveva una moglie e due amanti. Una gli scriverà lettere infuocate, ora in un libro - di Marina Valensise

- Yoox va di lusso - In mani svizzere il colosso italiano di e-commerce d’abbigliamento Perché la scelta del fondatore, Federico Marchetti, era inevitabile - di Fabiana Giacomotti

- Le bagatelle della censura - Visto Céline, non si stampi. Ecco come andò in Italia quando furono pubblicate le tre colonne infami - di Giulio Meotti

- Il salto di Quaglia - Serio e silenzioso, a 35 anni Fabio Quagliarella è diventato uno degli attaccanti più decisivi della serie A. Anche grazie a una condanna - di Leo Lombardi

- Nuovo cinema Mancuso, una pagina di recensioni di Mariarosa Mancuso sulle ultime uscite nelle sale.

- L'arte della fuga - Scrittori, filosofi e artisti da sempre teorizzano la necessità di lasciare ciò che ci costringe per ritrovare noi stessi. Ma spesso il modo migliore per abbandonare tutto è tornare alle origini - di Ugo Nespolo