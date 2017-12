Sabato e domenica nel Foglio. Che cosa c'è nell'inserto culturale del fine settimana

Come tutti i weekend nel giornale ci sono dodici pagine di inserto culturale. Ecco che cosa trovate in edicola (e potete scaricare qui dalla mezzanotte di venerdì)

Quest'anno a Gerusalemme. E’ stata divisa solo per diciannove anni. Ecco che cosa accadde dal 1948 al ’67. Per la prima volta in un millennio di storia non rimase un solo ebreo nella Città vecchia. Fu un Isis ante litteram - di Giulio Meotti

La croce degli zar. Il 1917 la spazzò via, Stalin la evocò nel momento più drammatico La religione ortodossa e lo spirito russo: oggi un grande ritorno - di Micol Flammini

Il Mundial di Marchionne. Il manager della Fiat voleva essere il primo nel mercato globale dell’auto. Perché non ci è ancora riuscito - di Stefano Cingolani

L'art c'est moi. Lo scontro tra Arnault e Pinault, i due colossi dell’imprenditoria francese, si è spostato dal terreno del lusso a quello dei musei - di Mauro Zanon

I populisti della tv. Dai giustizialisti delle “Iene” alle piazze di Del Debbio, fino ai talk de La7, dove ogni sera si rievoca il rito purificatorio delle monetine lanciate contro Craxi. I vitalizi di Giletti come le tangenti di Mani pulite - di Andrea Minuz

E Berlioz mise in scena con Faust l’avventura del suo io. Lettore invasato di Goethe, si accostò più volte al poema, ma solo dopo il 1840 cominciò a scrivere, di getto e ovunque, con una facilità mai conosciuta, la nuova partitura. Quasi un’autobiografia musicale - di Marina Valensise



Le amanti in musica. Cantanti, ballerine, vere star ma pur sempre femmine da palcoscenico Fecero perdere la testa a Rossini, Verdi e Bellini. La mostra di Ragusa - di Fabiana Giacomotti

Scrivi una recensione. Viaggio tra i commenti ai libri su Amazon, dove l’ignoranza dei passanti si fa giudice supremo - di Marco Archetti

L'ala a perdifiato. Corre, recupera, serve assist, segna e non si stanca mai. Ivan Perisic, la risorsa dell’Inter che ringrazia ancora il padre e la sua fattoria - di Beppe Di Corrado

Nuovo Cinema Mancuso, una pagina con le recensioni delle ultime uscite nelle sale cinematografiche, a cura di Mariarosa Mancuso

Cristo sempre più a est. E’ l’Asia la sfida per la chiesa del Terzo millennio. Un continente immenso dove i cristiani sono ancora una minoranza quasi invisibile. La profezia di Paolo VI e la missione di Francesco - di Matteo Matzuzzi