Sabato e domenica nel Foglio. Cosa c'è negli inserti del fine settimana

Questo fine settimana nel giornale ci sono dodici pagine di inserto culturale. Ecco cosa trovate in edicola

Questo fine settimana nel giornale ci sono dodici pagine di inserto culturale. Ecco cosa trovate in edicola (e potete scaricare anche qui dalle 22.30 di venerdì).

Plan Andinia, complotto ebraico. Gli incendi in Patagonia e le false accuse a due studenti israeliani. Come una vecchia teoria cospirazionista, inventata dai figli di Eichmann e ispirata ai Protocolli dei Savi di Sion, circola riadattata nell’Argentina di Milei - di Luciano Capone

Autoricambi yaki. Nel mondo pazzo dell’auto, Elkann perde con Stellantis ma guadagna con l’usato. E poi ci sono i concessionari su TikTok - di Michele Masneri

Fenomenologia di Gerry Scotti. La tv generalista è data per morta, ma lui resta lì dov’è. Fa numeri da record, è venerato dalla generazione Z e con la sua Ruota vive una nuova, scoppiettante giovinezza. La fame di normalità ha il volto dello zio di Mediaset - di Andrea Minuz

L’erede di Kirk. L’ascesa di Erika, da madre di famiglia a volto rassicurante della nuova destra americana. L’amicizia sospetta con JD Vance - di Giulio Silvano

I cavalieri dell’immortalità. La vecchiaia e la morte sono gli ultimi ostacoli all’onnipotenza dei signori della Silicon Valley. Così vogliono dominarle - di Paolo Valentino

Pifferai tragici. La caduta di Antonini, il re di Trapani. Dallo sport alla politica, la Sicilia è stata teatro di tante favole di seduzione collettiva, senza lieto fine - di Gery Palazzotto

Salvate il soldato Paz. Zanardi fu ferito. Storia e misteri di un murale di Andrea Pazienza. Un enigma sulla memoria collettiva - di Enrico Cicchetti

Come umanizzare l’algoritmo. Tra i colossi di Cina e Usa la via italiana all’intelligenza artificiale. Il modello europeo si fa strada e l’Italia ha un posto tutto suo. Tra università, laboratori e imprese c’è un brulicare di nuove idee e menti brillanti. Alcuni giovani protagonisti ce lo raccontano - di Stefano Cingolani

Stacanovic Bowie. Dal Maggiore Tom a Ziggy Stardust al Duca Bianco. Le infinite metamorfosi di David Jones nascondono un lavoratore instancabile - di Alberto Riva

Le mille stagioni di Vivaldi. “Primavera” restituisce profondità al genio veneziano, a lungo dimenticato. E oggi la sua opera è più viva che mai - di Mario Leone



Nuovo cinema Mancuso. I film della settimana, le serie del momento e i dietro le quinte raccontati da Mariarosa Mancuso