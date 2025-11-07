Sabato e domenica nel Foglio. Cosa c'è negli inserti del fine settimana

Questo fine settimana nel giornale ci sono dodici pagine di inserto culturale. Ecco cosa trovate in edicola (e potete scaricare anche qui dalle 22.30 di venerdì).

Una terrazza da paura. Soldi, violenze, musica e tanta cocaina. Arriva la docuserie Netflix su Alberto Genovese e le sue feste nel palazzo degli orrori. Dalla startup alla mostrificazione, da Napoli alla Milano da bere (e da pippare) - di Michele Masneri e Andrea Minuz

Rebus America. Una volta ci si chiedeva perché non c’è il socialismo negli Stati Uniti, oggi Mamdani vince New York. Fare ordine fra i pezzi della sinistra - di Siegmund Ginzberg

Il vincente codice Reagan. Quarant’anni fa, a Ginevra, stringeva la mano a Gorbaciov e mostrava al mondo come si tratta con Mosca - di Marco Bardazzi

L’ora del delfino. Jordan Bardella si è emancipato dalla mentore Le Pen e ora non vuole più attendere. Il sovranista pressé è pronto all’Eliseo - di Mauro Zanon

Tutti dopati alla meta. Le Olimpiadi in cui vale il “liberi tutti” ben si adattano a tempi trumpiani. Tra rischi, tabù e prove estreme - di Paolo Valentino

Oltre l’Avant-pop. Guido Savini, direttore artistico di C2C Festival, racconta l’ultima edizione da record a Torino: “Sergio Ricciardone vive con noi” - di Luca Roberto

La Storia è donna. Chi è Lisa Roscioni, docente che riempie i teatri interrogando il passato tra regine, badesse, battaglie e città - di Marianna Rizzini

Le mani sui media, comprati e venduti. Ecco i nuovi padroni dei giornali. Alla faccia dell’intelligenza artificiale, i ricconi spendono ancora per accaparrarsi i vecchi mezzi d’informazione. Cartacei e non solo. Dal fondo Kkr alle mosse di Mediaset, fino al futuro di Repubblica - di Stefano Cingolani

Razzisti d’opera. Ovunque gli ebrei portarono progresso, antiche accuse si risvegliarono e l’odio si infiammò. Dalla musica alle ferrovie - di Michele Magno

I forzati dell’antipatia. La giuria di “Ballando con le stelle”, pochi commenti danzerecci e tanta frusta moraleggiante. E addio leggerezza - di Salvatore Rizzo

Nuovo Cinema Mancuso. I film della settimana, le serie del momento e i dietro le quinte raccontati da Mariarosa Mancuso