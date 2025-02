Sabato e domenica nel Foglio. Cosa c'è negli inserti del fine settimana

Questo fine settimana nel giornale ci sono dodici pagine di inserto culturale. Ecco cosa trovate in edicola

Ecco cosa trovate in edicola (e potete scaricare anche qui dalle 22.30 di venerdì).

Fantozzi, la nostra commedia. Cinquant’anni fa usciva il film, e prima i libri di Paolo Villaggio, sul ragioniere che subisce ancora e che ha rappresentato un tipo di italiano unico e universale. Un successo “mostruoso” che non invecchia mai - di Michele Masneri

A scuola di islam. Quella cattolica esiste soltanto nei romanzi. Quella nuova in Italia è sempre più multiculti e accetta veli, preghiere e digiuni - di Giulio Meotti

Monaco 1938, Monaco oggi. Voltafaccia e privi di visione strategica: i leader europei davanti a Hitler. Anatomia comparata di due momenti storici - di Siegmund Ginzberg

Al tempo di Draghi. A pranzo con l’ex sottosegretario Roberto Garofoli per parlare di magistrati, fragilità italiane, boiardi, del governo “irripetibile” - di Carmelo Caruso

Cosa si legge alla Casa Bianca. Trump non avrà grandi passioni letterarie, ma chi lo circonda sì. Da J. D. Vance a Peter Thiel, una reading list - di Marco Bardazzi

Feltrinelli 70. Storia di un editore irregolare. Offuscata dagli ultimi anni da estremista di Giangiacomo, che però seppe sfidare il conformismo di sinistra - di Pierluigi Battista

Non sempre Sanremo è Sanremo. L’oblio per alcuni vincitori e il successo per chi al Festival non è mai andato. L’imprevedibile algoritmo dei classici - di Francesco Palmieri

Sogni, ingegno e ricchezza. Il nuovo mondo raccontato dai grattacieli di New York. Quanto sono vere le parole di Fitzgerald: Manhattan è il cuore pulsante d’America. Dalla Fifth Avenue

al Chrysler Building, un inno alla libertà espressiva. Ma anche il teatro di una nuova battaglia estetica - di Stefano Cingolani

Bologna Blues. Sotto i portici con Enrico Brizzi. La scrittura, le tradizioni, il dialetto. Come cambia la città simbolo della cultura giovanile - di Stefano Friani

Un’Aida da non crederci. La sfida di rendere scenicamente il melodramma di Verdi, più attuale che mai. Un’epica di amori impossibili - di Damiano Michieletto

Nuovo Cinema Mancuso. I film della settimana, le serie del momento e i dietro le quinte raccontati da Mariarosa Mancuso