Sabato e domenica nel Foglio. Cosa c'è negli inserti del fine settimana

Questo fine settimana nel giornale ci sono quattordici pagine di inserto culturale. Ecco che cosa trovate in edicola (e potete scaricare anche qui dalle 22.30 di venerdì).

Il canto libero dei cinquanta. “Chi ti ama disdice” e le altre verità dell’età vegliarda, non certo adulta. Nell’ultimo libro di Guia Soncini sul tempo che andando avanti si contrae (come la mitomania), la felicità di essere meno stupidi di allora – di Annalena Benini

Scandalo verde. A Berlino, il leader dei Grünen Robert Habeck è sulla graticola. Il clientelismo nel partito colpisce i consensi e la transizione energetica – di Flaminia Bussotti

I consulenti del vaffa. Da Di Maio a Fraccaro fino a Bonafede: la seconda vita – molto dorata – dei grillini che furono ministri – di Simone Canettieri

L’uomo di legge. La scalata alla Corte suprema di Antonin Scalia, campione conservatore della Costituzione americana. Una nuova biografia – di Alberto Mingardi

La diplomazia dei denari. Potranno i banchieri e la razionalità economica evitare la Terza guerra mondiale? Tentativi e precedenti storici – di Siegmund Ginzberg

Gelo sul gulag. Usciva 50 anni fa l’“Arcipelago” in cui Solzenicyn svelava l’orrore sovietico. Per lui e altri oppositori, in Italia ci furono silenzi e saccenza – di Giulio Meotti

Chi stringe d’assedio Macron. Anche l’élite non è più compatta intorno a le Président. Il risiko del capitalismo francese e lo sguardo alla destra italiana – di Stefano Cingolani

Su cavalli d’acciaio. Più duro il Giro d’Italia o il Tour de France? Ma lo sforzo è nulla, senza un cantore che crei la leggenda. Il primo fu Henri Desgrange – di Marco Ballestracci

L’invincibile fattore K. A ogni crisi identitaria riecco la nostalgia per il Pci, dalle utopie nei film di Veltroni e Moretti, al ritorno dell’Unità – di Andrea Minuz

Che ne facciamo del gender? Si spacca l’America delle solitudini. Negli Stati Uniti, i giovani si amano sempre di meno ma si definiscono sempre più “non binari”. Il tema delicato del cambio di sesso affrontato a colpi di leggi e brandito in campagna elettorale – di Marco Bardazzi

La voce fuorilegge. Novant’anni per Willie Nelson, leggendario cantante country con la passione per la marijuana. Adorato anche nel suo Texas conservatore – di Vittorio Bongiorno

Ritratto gattopardesco. Gioacchino Lanza, come il padre adottivo Tomasi di Lampedusa, è stato un alieno tra la nobiltà siciliana – di Michele Masneri

Nuovo Cinema Mancuso. I film della settimana e i dietro le quinte raccontati da Mariarosa Mancuso