Sabato e domenica nel Foglio. Cosa c'è negli inserti del fine settimana

Maxfield Parrish, "Cardinal Archbishop Sat on His Shaded Balcony", 1901 (Wikipedia)

Questo fine settimana nel giornale ci sono dodici pagine di inserto culturale. Ecco che cosa trovate in edicola (e potete scaricare anche qui dalle 22.30 di venerdì).

Marta, la fata bianca. Da fantasma di soli 33 anni ha conquistato l’uomo più ricco e potente d’Italia ed è diventata, dopo Meloni e Schlein, la terza donna della politica. Chiusa nel castello con Berlusconi. Il segreto? Una sublime arte di silenzio e poesia – di Carmelo Caruso

Israele sorride. Nonostante attentati e proteste, lo stato ebraico cresce in popolazione e non è mai stato più in salute, più ricco e più felice. Batte ogni record – di Giulio Meotti

Ronald contro Donald. Altro che versione “light” di Trump: il governatore della Florida DeSantis vuole sfidarlo con un sorpasso a destra – di Marco Bardazzi

Gli occhi di Borges. In morte di María Kodama, una vita con lo scrittore e sua moglie per cinquanta giorni. La passione per l’inglese antico, le polemiche, i sogni – di Alberto Mingardi

Le ragazze “modernas” di Madrid. La mostra sulla Residencia de Señoritas, istituto rivoluzionario che prima della dittatura formò grandi menti del ’900 – di Maria Pia Farinella

Ceneri di cinema. I comprimari della grande illusione, che più di ogni arte ha affinità con la morte, diventano protagonisti nell’“Ultima innocenza” di Morreale – di Claudio Giunta

La lunga marcia dei Vitelloni. La provincia universale, gli sfaccendati che oggi hanno molti eredi. I 70 anni del film che consacrò Fellini e Flaiano – di Andrea Minuz

Da Caporetto all’Ucraina, l’epopea maledetta della trincea. Con i soldati sprofondati in labirinti fangosi, il futuro del conflitto sembra più antico del passato: lo hanno raccontato grandi narratori della guerra di posizione, da Svevo a Kafka, da Tolkien a Gadda – di Siegmund Ginzberg

I nuovi yuppies. Un tempo comparivano sulle tv private e al Derby, ora le tribù dei milanesi più rampanti e trash sono su Instagram e TikTok – di Michele Masneri

I segreti di Papa Gregorio. Il suo Palazzo Boncompagni a Bologna ospita gli artisti di oggi e racconta la storia di un gran politico amico della scienza – di Maurizio Crippa

Nuovo Cinema Mancuso. I film della settimana e i dietro le quinte raccontati da Mariarosa Mancuso