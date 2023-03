Sabato e domenica nel Foglio. Cosa c'è negli inserti del fine settimana

Questo weekend nel giornale ci sono quattordici pagine di inserto culturale

Questo fine settimana nel giornale ci sono quattordici pagine di inserto culturale. Ecco che cosa trovate in edicola (e potete scaricare anche qui dalle 22.30 di venerdì).

Ritorno a Lutero. Il Cammino sinodale tedesco si è concluso con il via libera a un programma di svolta che in autunno minaccia di travolgere Roma. Anche perché la Germania è solo l’avanguardia di una Chiesa che vuole profonde riforme – di Matteo Matzuzzi

Bambini all'inferno. Dalle deportazioni di Putin all’orrore dell’eugenetica nazista: vi prese parte anche un medico poi celebrato come Hans Asperger – di Roberto Volpi

Il cafone rampante. La piazza francese contro Macron ha trovato un capo popolo: Olivier Mateu, anarco-sindacalista che punta in alto – di Mauro Zanon

Ponte su ponte. Dalla Scandinavia alla Turchia, ecco le meraviglie che si costruivano mentre noi discutevamo dello Stretto. Indagine sull’eccezione italiana – di Stefano Cingolani

Vita agra della barzelletta. Impazza il pol. corr. ma almeno l’Italia resta un’oasi di umorismo. Chiacchiere con due professionisti della risata – di Alberto Mattioli

Giovani e fragole. La Gen Z, “Strawberry Generation” ammaccata dalle pressioni negli studi, non trova conforto nel sesso e nei piaceri della vita – di Ginevra Leganza

In viaggio con gli elfi. L’Islanda non fa parte della Terra, qui le creature del mito sopravvivono. Il racconto di un’avventura tra madre e figlio – di Francesca d'Aloja

Guerre culturali. Da maga a strega, il lungo linciaggio della madre di Harry Potter. Così J. K. Rowling ha lanciato il dibattito più infuocato del decennio: quello sul gender. Ha fatto prevalere la ragione della differenza sessuale, ma al prezzo di essere trasformata in Voldemort – di Giulio Meotti

Il diavolo di Mann. C’è un patto sulfureo dietro i romanzi del Mago tedesco, e lo ha pagato anche la sua famiglia. Una vita tormentata raccontata da Colm Tóibín – di Edoardo Rialti

Il circo delle macchine volanti. Niente più belve e domatori, ma l’incanto c’è: così il Cirque du Soleil ha trasformato lo spettacolo. “Kurios” in scena a Roma – di Annamaria Guadagni

Bentornato, Boss. Bruce Springsteen di nuovo in tour. Non importa come si giudicano i suoi ultimi album, in concerto è sempre capace di fermare il tempo – di Marco Ballestracci

Vestirsi oltre lo specchio. “L’arte della moda”, a Forlì in mostra duecento anni di rivoluzioni attraverso il gioco tra abiti, artisti e stile – di Maurizio Crippa

Nuovo Cinema Mancuso. I film della settimana e i dietro le quinte raccontati da Mariarosa Mancuso