Sabato e domenica nel Foglio. Cosa c'è negli inserti del fine settimana

Questo fine settimana nel giornale ci sono dodici pagine di inserto culturale. Ecco che cosa trovate in edicola (e potete scaricare anche qui dalle 22.30 di venerdì).

Il desiderio che ti dissangua. Antonella Lattanzi si mette alle spalle di sé stessa e scrive le “Cose che non si raccontano”, una storia di maternità e dolore da togliere il fiato, ma anche di voglia di vita, smania e ambizioni. Obbedisce a un solo ordine: non mentire – di Annalena Benini

Il trauma di Putin. La “damnatio memoriae” di Gorbaciov, colpevole di aver portato alla dissoluzione l’impero sovietico. Così il nuovo zar fa i conti col passato – di Michele Magno

La geopolitica della culla. Dalla Cina alla Russia all’Europa, le peggiori distopie demografiche diventano realtà. Solo l’America si salva – di Siegmund Ginzberg

Due figli in chief. Mentre Hunter Biden vuole stare in disparte ma viene sempre coinvolto, Don Jr. è l’alfiere di Trump padre. Il loro peso in campagna elettorale – di Giulio Silvano

I rimasugli della Trattativa. La cronaca smonta i fuochi di paglia su Messina Denaro in grado di ricattare lo stato. L’ultima ridotta dell’antimafia militante – di Riccardo Lo Verso

Trottinette adieu? A Parigi si fa un referendum sui monopattini sharing. I motivi politici della sindaca Hidalgo e i meriti di un servizio da governare, non vietare – di Mauro Zanon

Fotoromanzo milanese. La città del boom e delle periferie nel mondo di Giovanni Testori, a cent’anni dalla nascita. Lezioni da una mostra – di Michele Masneri

Illusioni e delusioni. Palazzo Chigi spiazza tutti ma il treno dei desideri al contrario va. Ecco i dossier su cui gli alleati di Giorgia Meloni mordono il freno e le promesse elettorali scricchiolano: immigrazione, fisco, giustizia. L’ombra lunga di Draghi sul governo. Un’indagine – di Stefano Cingolani

Fiori di Campo. Cento anni di una poetessa fuori dagli schemi nell’animo e nelle idee. Ragioni per rileggerla: insegna a chiamare le cose con il loro nome – di Cettina Caliò

I forsennati dello showbiz. Manifestazioni sotto casa per i Ferragnez e indignazione per Hugh Grant. Pause dallo spettacolo social non sono consentite – di Fabiana Giacomotti

Nuovo Cinema Mancuso. I film della settimana e i dietro le quinte raccontati da Mariarosa Mancuso