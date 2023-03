Sabato e domenica nel Foglio. Cosa c'è negli inserti del fine settimana

in edicola e in digitale

Questo weekend nel giornale ci sono dodici pagine di inserto culturale

Questo fine settimana nel giornale ci sono quattordici pagine di inserto culturale. Ecco che cosa trovate in edicola (e potete scaricare anche qui dalle 22.30 di venerdì).

Volevo essere madre. Una generazione di donne in ritardo all’appuntamento con i figli, a volte così tanto da non arrivare più. Questione di lavoro e carriera ma non solo: l’Italia è diventata pessimista e diffidente. Ho 38 anni, queste le domande che mi faccio - di Berta Isla

Addio alla spada. La ricerca di Cesare Beccaria di una giustizia disarmata, perché la pena è sempre un male necessario. Molte sorprese da un nuovo studio - di Michele Magno

L’ultimo girotondo. Anche stavolta il Pd ha messo in scena l’eterno scontro tra società civile e apparati. Da Moretti a Elly Schlein - di Francesco Cundari

Disfida a Berlino. La ministra degli Esteri Baerbock contro il cancelliere Scholz. C’entra l’Ucraina ma anche i diversi caratteri. Ecco la posta in gioco - di Flaminia Bussotti

Evviva i giornali di carta. Il de profundis per la carta stampata? Ma intanto è gara ad accaparrarsi una testata, in Italia e nel mondo - di Stefano Cingolani

I giardini dell’odio. Le lettere di una nonna e una nipote ebree a Monaco, raccolte da Mara Fazio. Una lenta e straziante discesa nell’inferno della Shoah - di Claudio Giunta

Il voyeurismo dei naufragi. Artisti e scrittori ci fanno osservare morte e distruzione a debita distanza. In agguato c’è il pericolo dell’indifferenza - di Siegmund Ginzberg

Il nuovo miracolo italiano. E con la lotteria del Superbonus i ricchi diventarono più ricchi. Una patrimoniale, sì, ma all’incontrario. Dietro c’è la solita ossessione per il mattone, con “la casa” unico spazio rimasto sacro. Dialogo scanzonato sul “new deal” palazzinaro - di Michele Masneri e Andrea Minuz

Tragiche dive. Le formidabili coincidenze artistiche tra Anna Magnani e Maria Callas: gli anniversari, le lettere fatali. E poi Pasolini, Visconti e Zeffirelli - di Annamaria Guadagni

Anvedi dove mangia Giorgia. Altro che chef stellati: il ristorante amato dalla Meloni è ad Anzio, cittadina modello fondata sul dare pesce agli affamati - di Camilla Baresani

Nuovo Cinema Mancuso. I film della settimana e i dietro le quinte raccontati da Mariarosa Mancuso