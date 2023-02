Sabato e domenica nel Foglio. Cosa c'è negli inserti del fine settimana

IN EDICOLA E IN DIGITALE

Come tutti i weekend nel giornale ci sono quattordici pagine di inserto culturale. Ecco che cosa trovate in edicola (e potete scaricare anche qui dalle 22.30 di venerdì).

Il dolce naufragar tra i libri. Come un’anatra d’acqua dolce, ma la tentazione della rovina ha la forma paradisiaca di un pdf. Te lo mando? Eccolo, è già arrivato e mi balla intorno con gli altri pdf che urlano: leggimi. In fuga sul pullman per Potenza - di Annalena Benini

Letterina a me. Caro Saverio bambino: sì, hai chiuso il gas prima di uscire. Ecco i monologhi sanremesi (poco seri) che ci tengono svegli la notte – di Saverio Raimondo

Via dal pazzo Festival. Fuggire a Madrid per il “Congreso de Editores” ed evitare la settimana di Sanremo? Idea discutibile. Ecco com’è andata – di Michele Masneri

Berlino Babilonia. La città affonda fra debiti e scandali, e domani torna pure al voto dopo l’annullamento delle elezioni del 2021 per gravi irregolarità – di Flaminia Bussotti

L’invincibile mafia. Il mito alimentato da talk-show e toghe in carriera. Ma non piace ai magistrati, come quelli di Palermo, che arrestano i boss – di Giuseppe Sottile

L’isola dei chip. Perché tutti guardano a Taiwan. I piani della Cina, gli investimenti americani, lo spazio dell’Europa. Indagine su una competizione globale – di Eugenio Cau

La svolta dei Rothschild. L’addio alla Borsa, il timone saldo nel mare in tempesta. Così il clan ha superato anche quella morte misteriosa nel ’96 – di Stefano Cingolani

Storia di Giovanna d’Arco. Santa o dannata? Andò in guerra per la Francia vestita da uomo e finì al rogo. Icona femminista ma anche reazionaria, ispira Greta Thunberg ma anche Marine Le Pen. E poi libri, film, canzoni. Le ragioni di un mito sempre attuale, a partire dagli atti del processo – di Edoardo Rialti

Il rossetto maschio. Le nuove confezioni della star del trucco Isamaya non lasciano spazio all’immaginazione. Così si evolve l’estetica della virilità – di Fabiana Giacomotti

Cristo s’è fermato a New York. Alcol, droghe, suicidi. Nell’epidemia di disperazione in America c’entra l’abbandono delle chiese. Uno studio – di Marco Bardazzi

La madre dei giornali. Chi voglia ritrovarsi a Napoli e Roma a fine ’800, legga Matilde Serao. Le inchieste, i romanzi, il Nobel mancato a causa dell’antifascismo – di Annamaria Guadagni

La bionda si diverte ancora. Ultima dea della tv, prima reginetta del web. Il documentario su Pamela Anderson, senza moralismi né risentimento – di Andrea Minuz

Nuovo Cinema Mancuso. I film della settimana e i dietro le quinte raccontati da Mariarosa Mancuso