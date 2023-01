Sabato e domenica nel Foglio. Cosa c'è negli inserti del fine settimana

Come tutti i weekend nel giornale ci sono quattordici pagine di inserto culturale

I macigni di Ratzinger. “Contro di me un vociare assassino”, ha scritto Benedetto XVI nel libro pubblicato postumo. Al centro di tutto, la crisi della fede nella sua Germania, epicentro del terremoto che scuote la Chiesa di Roma - di Matteo Matzuzzi

L’Italia dei Fratelli d'Italia. Sessant’anni fa usciva il gran romanzo di Alberto Arbasino, che raccontava il boom e scandalizzava i salotti - di Michele Masneri

I figli della fede. Sempre più fertile e religioso: Israele è la grande eccezione occidentale. Lo stato ebraico sta rapidamente cambiando faccia - Giulio Meotti

Un patto chiaro. Alle origini dell’amicizia lunga fra i paesi Nato: una trasparenza sconosciuta al regime russo. Quello di Stalin come quello di Putin - di Marco Bardazzi

Il potere dei carri armati. Hitler e Stalin, Praga e piazza Tienanmen. Perché i panzer continuano a essere determinanti, anche in Ucraina - di Siegmund Ginzberg

I santi e il santone. Giorgio Bongiovanni è il guru dell’antimafia fanatica e paranormale. Parla con la Madonna, gli extraterrestri e soprattutto con i magistrati - di Luciano Capone

L’antimafia dei retroscena. Processione di magistrati coraggiosi a L’Aquila per interrogare Messina Denaro. Cosa cercano, cosa non si aspettano - di Giuseppe Sottile

Il futuro dell’oro nero. Non ci sono più le sette sorelle. Per il petrolio il gioco grande è su sette mari. Lo snodo fondamentale del Mediterraneo, il ruolo inedito di Cipro e Israele, la liberazione dal cappio di Putin. Indagine sui nuovi equilibri energetici, con un punto interrogativo su Eni - di Stefano Cingolani

Il nuovo Re Sole. Alla corte di Bernard Arnault. Cibo, vino, moda, profumi, gioielli: non esiste più un campo in cui le attività della sua Lvmh non siano presenti - di Fabiana Giacomotti



Le figlie di Montalbano. Lolita Lobosco e le altre consolano il palinsesto orfano di Camilleri. Indagini fra un aperitivo e una ripresa col drone - di Andrea Minuz