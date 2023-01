Sabato e domenica nel Foglio. Cosa c'è negli inserti del fine settimana

Come tutti i weekend nel giornale ci sono dodici pagine di inserto culturale

Come tutti i weekend nel giornale ci sono dodici pagine di inserto culturale. Ecco che cosa trovate in edicola (e potete scaricare anche qui dalle 23 di venerdì)

Che ne sarà della Chiesa. Sepolto Ratzinger, si annunciano guerre apocalittiche tra chi ne vuole salvare l’eredità e chi invece vuole fare la rivoluzione per santificare la modernità. Pochi hanno però capito che il problema è la crisi della fede – di Matteo Matzuzzi

Il Papa europeo. “Filosofo, teologo, poliglotta, pianista, Ratzinger ha incarnato un mondo che sta morendo”. Intervista al filosofo Michel Onfray – di Giulio Meotti

A passeggio con Agnelli. A Torino con l’Avvocato, e poi New York e Mosca. Vita e mondo condiviso nel gran libro di Jas Gawronski – di Michele Masneri

Il buon mercato. La grande lezione di Richard Cobden e la sua scuola di Manchester: meno politica e più libero scambio. Così si costruisce la pace fra nazioni – di Alberto Mingardi

L’impero delle bugie. Dai terremoti al Covid, in Cina insabbiare le catastrofi è tradizione. Così il potere conserva il “Mandato del cielo” - di Siegmund Ginzberg

Donne di quadri. Vestite o nude, libere o costrette, giovani o vecchie. Sono le opere viventi di Vanessa Beecroft. Il racconto della performance a Palermo – di Valentina Bruschi

Quel baraccone di “Ballando”. La danza è quasi scomparsa, restano i litigi, le polemiche, i sospetti. Prima o poi arriverà il Tar del Lazio – di Andrea Minuz

Viaggio al centro dell’Impero. Protagonisti e retroscena del nuovo miracolo americano. Dispiace per i profeti della crisi, ma i consumi reggono, l’occupazione è alle stelle e gli investimenti nelle rinnovabili stanno aprendo praterie di sviluppo. Cosa aspetta l’Europa per partire all’inseguimento? - di Stefano Cingolani

La Roma di Audrey. Settant’anni fa il capolavoro con Gregory Peck. L’incantevole attrice riluttante ha incarnato la nostalgia per una città che oggi non c’è più – di Sandra Petrignani

Un’agenda nuova per Giorgia. Digitale però! Siamo nel ’23, ma non del secolo scorso. Lista affettuosa di buoni propositi per governi e opposizioni – di Saverio Raimondo

Nuovo Cinema Mancuso. I film della settimana e i dietro le quinte raccontati da Mariarosa Mancuso