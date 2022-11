Sabato e domenica nel Foglio. Cosa c'è negli inserti del fine settimana

Come tutti i weekend nel giornale ci sono quattordici pagine di inserto culturale

Come tutti i weekend nel giornale ci sono quattordici pagine di inserto culturale. Ecco che cosa trovate in edicola (e potete scaricare anche qui dalle 23 di venerdì)

La parola santa. Si rinnovano gli appelli perché il Papa condanni le violenze in Iran. Dopo le polemiche per i tentennamenti sulla Russia, si torna a discutere dei “silenzi” del vicario di Cristo. Dai tormenti di Pio XII al realismo di FrancescoWeekend a Vienna. L'hotel sacher ha aspetti misteriosi, da thriller. Ma anche la torta non scherza – di Matteo Matzuzzi

Rosso New York. I repubblicani eletti nello stato al midterm sono aumentati a sorpresa. L’allarme per Joe Biden è un regolamento di conti fra i democratici – di Marco Bardazzi

L’epopea lombarda. Ritratto della regione più ricca e popolosa d’Italia. Milano magnetica, il dinamismo delle province, la sfida del Pirellone – di Stefano Cingolani

Il ritorno degli dei. “Ecologista, pagana, relativista, post cristiana: identità nel caos senza ancora un vincitore”. Intervista alla filosofa Chantal Delsol – di Giulio Meotti

Regimi che odiano la musica. Nazisti e comunisti temevano il suo potere liberatorio. Oggi “Bella ciao” è tra le canzoni che accompagnano la protesta in Iran – di Siegmund Ginzberg

Dinastie teatrali. Non solo Scarpetta: l’attore Massimiliano Gallo ricorda il mito del padre. A Napoli i figli d’arte nascevano nei camerini e morivano sulla scena – di Francesco Palmieri

Le borsette del disamore. Quelle di lusso spuntano in tutti i casi pruriginosi, vedi il Totti gate. Hanno superato case e gioielli nella lista dei desideri – di Fabiana Giacomotti

I traumi, le idee, la libertà. Il Novecento? Lo trovate per intero nel teatro di Tom Stoppard. E’ in scena a Broadway “Leopoldstadt”, vicende di ebrei viennesi che sono un po’ la biografia del geniale autore. Una di quelle storie raccontate centinaia di volte. E guai a smettere di farlo – di Alberto Mingardi

L’infinito istante. Torna in libreria il saggio-romanzo di Geoff Dyer sulla fotografia, l’arte di farsi catturare dall’immagine e dai misteri che nasconde – di Vittorio Bongiorno

Brescia, nascita di un leone. Una mostra per raccontare il libero comune, storia di un potere politico che univa libertà e identità. Senza sovranismi – di Maurizio Crippa

Abbasso la verità. Gli scrittori, bugiardi patologici: Pietro Citati li ha riconosciuti e con la sua critica si è unito a loro. Il suo ultimo saggio in libreria – di Mariano Croce

Un dio chiamato jackpot. Montepremi da record per il Superenalotto e il Powerball americano. Ecco tutte le fantasie e le paranoie degli affezionati della ricevitoria. I Gratta e vinci di chi sogna in piccolo, l’improvvisa allergia alle tasse e quella strana voglia di contante – di Michele Masneri

Nuovo Cinema Mancuso. I film della settimana e i dietro le quinte raccontati da Mariarosa Mancuso