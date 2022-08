Sabato e domenica nel Foglio. Cosa c'è negli inserti del fine settimana

Come tutti i weekend nel giornale ci sono dodici pagine di inserto culturale

Come tutti i weekend nel giornale ci sono dodici pagine di inserto culturale. Ecco che cosa trovate in edicola (e potete scaricare anche qui dalle 23 di venerdì)

Il borgo più bello sei tu. Erano 50, ora sono più di 300. Difficile sfuggirgli: tra guide, associazioni, app, cresce la ricerca dei paesini incontaminati. Che spesso però sono senza internet. Contro la vacanza a chilometro zero, torna la voglia di città – di Michele Masneri

Pantheon 80. Contro la retorica giovanilista. Nancy Pelosi a Taiwan mette in mostra i muscoli della generazione degli ottantenni. Una carrellata sugli altri – di Stefano Cingolani

Quando ci si odiava meglio. Altro che i rancori di Dibba o gli insulti di Calenda. I vecchi leader non si sopportavano ma si pugnalavano con stile – di Francesco Cundari

Grand Hotel Freud. Londra chiude la clinica dove si cambiava genere ai bambini. Storia illustre di uno scandalo che risale ai padri della psicoanalisi – di Giulio Meotti

Vivere di trattativa. Catalogo dei magistrati che hanno trasformato una boiata in ragione di vita. Dopo Ingroia e Di Matteo si scalda Scarpinato – di Riccardo Lo Verso

Da Hong Kong a Hollywood. Bruce Lee, il drago che fece da ponte tra Cina e Stati Uniti. Non solo cinema, non solo calci e pugni. Fu maestro di arti marziali ed elaborò una filosofia di vita. Il suo motto “Be Water”, “sii come l’acqua”, ha ispirato le sfortunate proteste contro Pechino – di Francesco Palmieri

La Napoli dell’altro Rea. Ermanno ha raccontato la nostalgia. Mimì invece scava tra i piaceri e le miserie della plebe. Si sentiva erede di Boccaccio – di Annamaria Guadagni

Il più pop è lui. Giuseppe Garibaldi vive nel mito, in Italia e nel mondo. Canzoni, film, fumetti, memorabilia: la mostra di Torino a 140 anni dalla morte – di Maurizio Stefanini

Le incompiute. Così i capolavori non ultimati svelano i segreti degli artisti. Da Bach a Schubert, da Michelangelo a Cézanne, un’eterna fermentazione – di Stefano Picciano

Le terre del disamore. Complicità e distacco, sesso a contratto e corna palliative. Come sopravvivere sospesi tra matrimonio e divorzio, da Ilary a JLo – di Ginevra Leganza