Sabato e domenica nel Foglio. Cosa c'è negli inserti del fine settimana

Come tutti i weekend nel giornale ci sono quattordici pagine di inserto culturale. Ecco che cosa trovate in edicola (e potete scaricare anche qui dalle 23 di venerdì)

L'uomo che creò Putin. La fine dell’Urss, l’ascesa degli oligarchi, e il trionfo del piccolo zar riluttante. Il romanzo del Cremlino raccontato da uno dei suoi protagonisti, immaginario ma non troppo. Alla scoperta di Giuliano da Empoli – di Michele Masneri

Ironia della Corte. Cosa c’è dietro le polemiche sulla Suprema istituzione giudiziaria dell’America. Dalla schiavitù all’aborto, storia delle sue trasformazioni – di Maurizio Stefanini

L'America del proibizionismo. Quello sull’alcol ha fatto solo danni. Ora lo schema rischia di ripetersi con l’aborto. I conservatori a un bivio – di Siegmund Ginzberg

Quelli del Vietnam. Gli intellettuali progressisti che non esitarono a sporcarsi le mani con quella guerra. Il paragone con il terzismo di oggi è impietoso – di Michele Magno

Il labirinto del gas. Quanta verità e quanta speculazione nel meccanismo infernale dei prezzi? Il difficile viaggio nel futuro che ci aspetta – di Stefano Cingolani

L’eterna emozione. Gli effetti di traumi come la Shoah si tramandano per generazioni. Lo studio di una psicoanalista in Israele sui nipoti dei sopravvissuti – di Annamaria Guadagni

Fenomenologia di Mara Venier. Più nazionalpopolare di lei non c’è nessuno. Le lacrime, i ruzzoloni, il romanesco: gli attrezzi di scena della zia d’Italia – di Andrea Minuz

Quattro tori per José Tomás. Il leggendario matador è tornato. Il mio giorno di sangue e arena - Il campione che scompare e riappare dopo anni. Così alimenta il mito. Niente riprese né interviste,

ma ora il pubblico pretende da lui un prodigio. Alla ricerca di un brivido forse irripetibile – di Francesca d'Aloja

A chi piace la musica dei figli. “Non ci sono più i cantautori di una volta”. Sicuri? La distanza fra De Gregori e Tananai, e il vizio della nostalgia – di Stefano Pistolini

Invincibile Patti. La poetessa del rock è di nuovo in tour in Italia. Il suo palco non è un teatro di posa, ma vita vera. Gli errori che si trasformano in trionfo – di Marco Ballestracci

Donne in cammino. Vagabondare in città rende libere. Da Virginia Woolf ad Agnès Varda, il saggio di Lauren Elkin racconta le flâneuse che flirtano con la strada – di Gaia Manzini

Niente sesso, siamo gender. I nuovi casi di conferenze annullate e prof. minacciati. Ecco cosa succede a parlare ancora di maschio e femmina – di Giulio Meotti

Nuovo Cinema Mancuso. I film della settimana recensiti da Mariarosa Mancuso