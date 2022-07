Sabato e domenica nel Foglio. Cosa c'è negli inserti del fine settimana

Come tutti i weekend nel giornale ci sono quattordici pagine di inserto culturale

Come tutti i weekend nel giornale ci sono quattordici pagine di inserto culturale. Ecco che cosa trovate in edicola (e potete scaricare anche qui dalle 23 di venerdì)

L’America è sempre l'America. L’antiamericanismo italiano viene da lontano e oggi trionfa con la rivista “Laims” e la cancel culture. Col fascismo fu amore, poi relazione complicata. Ma si finisce sempre tutti a mangiare avocado in California – di Michele Masneri

Il mondo nuovo. Da Kurt Vonnegut e i regali a chi abortisce fino alle “pre-persone” di Philip K. Dick. Così la fantascienza reagì alla sentenza Roe v Wade – di Giulio Meotti

La marcia dei nuovi pro life. Finita l’èra dei “conservatori compassionevoli”, è arrivato Trump. Le origini della spallata alla sentenza sull’aborto – di Marco Bardazzi

S’appanna Scholz, brilla Habeck. Ritratto del vicecancelliere tedesco alle prese con la crisi energetica. Ogni sconfitta, un’occasione per crescere – di Flaminia Bussotti

Hotel di guerra. Inferno di solitudine per gli scrittori in fuga, trincea e rifugio d’amore per i reporter. Da Teheran a Kyiv, il racconto dell’orrore parte da qui – di Siegmund Ginzberg

Il salto di TikTok. Si prepara a diventare il re dei social. Facebook e Instagram lo copiano. Ma in che mani sono i dati degli utenti in Cina? Indagine – di Eugenio Cau

Il signore delle nubi. Franco Prodi, il fisico che passa per negazionista dell’apocalisse climatica: “Io parlo con i numeri della scienza” - di Matteo Matzuzzi

Pandemia, guerra, fame, siccità. Altro che piaghe d’Egitto. Siamo messi peggio, ma ci salveremo. Pure le locuste, sembra arrivare l’Apocalisse. Ma la storia delle catastrofi naturali insegna che il panico non serve. Le soluzioni le conosciamo: più libertà economica e più tecnologia – di Stefano Cingolani

Nati tra i rotocalchi. I figli dei vip tra scomode eredità e genitori che vogliono stare al passo. La gran moda di esporre la prole gender fluid – di Ginevra Leganza

Elvis contro Elvis. Tutti i rischi di riscrivere la leggenda. Il film di Baz Luhrmann vuole trasformare il Re in un santo ma lascia un sapore stucchevole – di Marco Ballestracci

Il ribelle malinconico. Antonio Delfini, lo scrittore amato dagli scrittori. Tornano in libreria i “Diari”, tutto il fascino del talento inutilizzato – di Marco Ferrante

Balla con me. La coreografa Blanca Li al Festival di Spoleto. Surreale racconto di un’immersione nella realtà virtuale, a gomitate. Altro che metaverso – di Fabiana Giacomotti

Nuovo Cinema Mancuso. I film della settimana scelti da Mariarosa Mancuso