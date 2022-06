Sabato e domenica nel Foglio. Cosa c'è negli inserti del fine settimana

Come tutti i weekend nel giornale ci sono dodici pagine di inserto culturale

Come tutti i weekend nel giornale ci sono quattordici pagine di inserto culturale. Ecco che cosa trovate in edicola (e potete scaricare anche qui dalle 23 di venerdì)

La diva giocosa e libera. La telescopica saggezza di Jane Austen, che ha cambiato la letteratura e ha creato l’avventura morale di una giovane donna pensante, autonoma, che discute e negozia la felicità. Con allegria - di Annalena Benini

L’odio dei popoli. I nazionalismi, sempre necessari ma spesso letali per la convivenza civile. Russia, Usa e Cina campioni mondiali. Manca quello europeo – di Siegmund Ginzberg

I tamburi di latta. Moralisti, vittimisti, antiamericani, narcisisti. Torna la “sindrome Günter Grass” degli intellettuali tedeschi – di Giulio Meotti

Il qualunquismo dei valori. Dal prototipo di Di Pietro alle migrazioni dei 5 stelle. Quando cambiano casacca dicono di farlo per ritrovare le origini – di Francesco Cundari

Effetto pastorale. Usciva 25 anni fa il romanzo con cui Philip Roth indagava nelle vite nascoste dell’America. Le sue domande anticipano le tragedie di oggi – di Pietro Grossi

L’insostenibile sostenibilità. Tutti la invocano, in pochi sanno come ottenerla. C’è il rischio di trasformarla in un’etichetta vuota. Indagine – di Stefano Cingolani

Anatomia di un fenomeno globale. Ormai il trash è uscito dalle tivù. Vive e lotta insieme a noi. La sua epica è su Instagram. I personaggi, le scene, i riti. Persino il documentario, da esercizio divino, è diventato un palinsesto burino. Milano insegue ma la capitale resta Napoli – di Michele Masneri e Andrea Minuz

Il labirinto dei miracoli. Misteri e leggende del rione Sanità, a Napoli, illuminato dal film di Martone. Storie di nostalgia, di santi, di boss – di Francesco Palmieri

Festa di chitarra. Un teatro piccolo piccolo per un maestro del rock grande grande. I retroscena dello spettacolo di Marc Ribot a Castelfranco Veneto – di Marco Ballestracci

Proust ritrovato. Nel centenario della morte possiamo finalmente leggere i “75 fogli” inediti. Merito di Bernard de Fallois, patriarca dell’editoria francese – di Giulio Silvano

L’inganno delle community. Con un pugno di follower sei già un influencer, o così vogliono farti credere le agenzie di furboni in cerca di polli da spennare. Per sentirsi più vicini alle star. Intanto i grandi brand mettono in discussione la loro presenza social – di Fabiana Giacomotti