Sabato e domenica nel Foglio. Che cosa c'è nell'inserto del fine settimana

Come tutti i weekend nel giornale ci sono dodici pagine di inserto culturale. Ecco che cosa trovate in edicola (e potete scaricare anche qui dalle 23 di venerdì)

Dietro Ghislaine. Ricordate la donna al centro dell’affaire Jeffrey Epstein? Un mistero avvolge da trent’anni la morte del padre Robert Maxwell, editore ebreo - Stefano Cingolani

Il portavoce occulto. Con la corsa al Quirinale torna l’esercito degli uomini ombra, uomini di fiducia e amici carissimi. Nonostante Twitter - Francesco Cundari

Cassandra russa. Trotskij lo voleva fucilare e Lenin lo ha esiliato. Sorokin, che profetizzò la “rivoluzione sessuale americana” e l’occidente in crisi - Giulio Meotti

Una chiesa in perdizione. Scandali e vescovi che se ne vanno. Il cattolicesimo francese tra crisi del mito progressista e crescita delle realtà identitarie - Matteo Matzuzzi

Effetti collaterali della pandemia. Né aperta né liberale. Così il covid ha cambiato la società. Campagna contro città, somewhere contro anywhere. Gruppi che si dichiarano contrapposti ma che sono incredibilmente simili: entrambi sono nemici della libertà. Il Covid e un passo indietro di 250 anni - Gilberto Corbellini e Alberto Mingardi

La pittrice pura. Marittella era povera, anziana, analfabeta, ma era una vera artista. Divenne il simbolo dell’emancipazione sociale degli anni del Boom - Gaia Manzini

Gli abitanti di Facebook. Sondaggisti, tramontisti, indignatissimi. Il Gran caffè del social di Zuckerberg non ci ha resi per niente migliori - Francesco Palmieri

Shakespeare mania. Non solo l’ultimo film di Spielberg, anche il “Macbeth” alla Scala e le mille versioni di “Romeo e Giulietta”. Tutti vogliono rifare il Bardo - Maurizio Stefanini

Nuovo Cinema Mancuso. Una pagina di recensioni a cura di Mariarosa Mancuso

Virgil non abita più qui. Vita, opere e citazioni di Abloh, lo stilista-dj-architetto morto a quarant’anni. Da Chicago a Milano, forse ha rivoluzionato la moda o forse no. Di sicuro ha interpretato lo spirito del tempo come nessun altro - Michele Masneri