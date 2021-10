Sabato e domenica nel Foglio. Che cosa c'è nell'inserto del fine settimana

Come tutti i weekend nel giornale ci sono dodici pagine di inserto culturale

Come tutti i weekend nel giornale ci sono dodici pagine di inserto culturale. Ecco che cosa trovate in edicola

Trieste di grappe e rivolte. Dagli Asburgo ai No vax, da Bazlen a Puzzer: che cosa succede nell’ex capitale dell’Impero. Tra culto dello spirito e del corpo, pazzia e psicanalisi, nostalgia e voglia di far casino per contare un po’. Un reportage - di Michele Masneri

Redenti e risorti. Renato Brunetta, Mara Carfagna e gli altri: dalla lapidazione alla riabilitazione, martirio e resurrezione nella politica italiana - di Francesco Cundari

Come rotolano le banche. Una storia di rovine lunga più di un secolo. Ma il rapporto con la politica resta ancora incestuoso e tempestoso - di Stefano Cingolani

Uno per tutti. I cent’anni del Milite ignoto. La Grande guerra, l’elaborazione collettiva del lutto e la costruzione di un’identità nazionale - di Roberto Raja

La madonna dei No vax. La battaglia lacerante tra i cattolici su vaccino e green pass. Una bolgia dove trovano posto scientisti e fanatici - di Matteo Matzuzzi

E’ arrivato l’ingegnere. Napoli dice addio ai suoi re. Da Bassolino a De Magistris, spesso Napoli è stata governata da sovrani popolari e populisti. Ma le buche e la monnezza sono ancora lì. Che cosa può cambiare con il nuovo sindaco Gaetano Manfredi - di Francesco Palmieri

Guardoni in ballo. I Peeping Tom, la compagnia di teatro danza belga più provocatoria che c’è, sbarcano in Italia. E devono molto, quasi tutto, a Pina Bausch - di Marinella Guatterini

L’atlante dello scrittore. Daniele Del Giudice sapeva scendere nelle viscere della terra e volare alto sui paesaggi come un pilota d’aerei - di Sandra Petrignani

Acqua e colore. E’ considerata un’espressione artistica inferiore, un passatempo per dilettanti e fanciulle. Ma l’acquerello è la tecnica per eccellenza - di Ugo Nespolo

Nuovo Cinema Mancuso. Una pagina di recensioni a cura di Mariarosa Mancuso

Dal vaffa a Machiavelli. Come Luigi Di Maio abbatte, uno dopo l’altro, i miti del populismo. Ambizioni e delusioni della politica in un’autobiografia scritta a 35 anni. C’è un vecchio democristiano intrappolato nel corpo di un giovane grillino - di Andrea Minuz