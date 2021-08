Sabato e domenica nel Foglio. Che cosa c'è nell'inserto del fine settimana

Come tutti i weekend nel giornale ci sono dodici pagine di inserto culturale

Come tutti i weekend nel giornale ci sono dodici pagine di inserto culturale. Ecco che cosa trovate in edicola (e potete scaricare anche qui dalle 23 di venerdì)

Niente lacrime, è solo calcio. Ricomincia il campionato, dopo un’estate di addii clamorosi (Messi, Donnarumma, Lukaku), di sportivi indignati e di moralismi sullo strapotere dei soldi. Poche balle: il football è dei campioni che sanno farsi pagare, il resto è tifo - di Maurizio Crippa

Spartiti razzisti. Opere liriche, orchestre, critici. Il pol. corr. sta corrodendo la musica classica. “Ascolti il Messiah di Handel? Sei un suprematista bianco” - di Giulio Meotti

Le guerre dei Sulzberger. New York Times, 170 anni di storia con molti scoop e alcuni scivoloni. E una famiglia sola al comando, oggi delusa da Biden - di Stefano Cingolani

Rotte di agosto. Il “Nixon shock”, l’indipendenza dell’India, Roncisvalle, Macbeth: non solo Kabul, il 15 del mese ricorre da sempre in rese, sconfitte e ritirate - di Maurizio Stefanini

Telekabul gira su Instagram. La serie. Tra storia e “stories”, tra televisione e social network: perché l’Afghanistan è la terra dell’eterno ritorno - di Michele Masneri

Bernhard a teatro e in libreria. Un genio della scrittura attorcigliato alla musica e alla sua follia. La passione per le scarpe e per il camminare, l’ostilità nei confronti dell’Austria, il senso

di tragica asfissia che comunica la sua prosa. Viaggio nella vita e nell’opera di un solitario - di Sandra Petrignani

Giù il Cappello.“Salviamo le botteghe artigiane”, dicono. Ma a Parma si prepara l’addio a una vetrina storica. Bertolucci aveva portato nel cinema il suo fascino - di Corrado Beldì

Le femmine insolenti. Chiara Fumai era una di loro e a loro ha dato corpo e voce come artista e performer militante. Una retrospettiva - di Valentina Bruschi

La voce del boss. Messina Denaro parla, dunque esiste (anche se l’audio risale al 1993). Cronache di una cattura da troppi anni annunciata, o almeno sperata - di Riccardo Lo Verso

Nuovo Cinema Mancuso. Una pagina di recensioni a cura di Mariarosa Mancuso

Il ballo delle sculettanti. In casa o al mare in bikini, su TikTok e fra i reel di Instagram un’estate ritmata da una messe di cosce, seni, natiche guizzanti. Catalogo dell’umanità ghignante e un po’ orrenda, ma pure buffa e vitale, che ama esibirsi sui social - di Fabiana Giacomotti