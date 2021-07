Sabato e domenica nel Foglio. Che cosa c'è nell'inserto del fine settimana

Come tutti i weekend nel giornale ci sono dodici pagine di inserto culturale

Come tutti i weekend nel giornale ci sono dodici pagine di inserto culturale. Ecco che cosa trovate in edicola (e potete scaricare anche qui dalle 23 di venerdì)

Ed è subito Rinascimento. Mancini in trionfo a Wembley, i Måneskin a Time Square, Berrettini conquista Wimbledon. E Draghi che scala le vette d’Europa. Se Zan ci divide il calcio ci unisce e ci inorgoglisce. Comincia una nuova èra. Speriamo che duri - di Michele Masneri e Andrea Minuz

Ripartenza a chi. Ci sono quelli che non vogliono più fare tardi la sera, quelli che non sanno più come salutarsi. La normalità di uno starnuto a tavola - di Saverio Raimondo

Figli e nipoti della ricchezza. John Elkann si rafforza nel gruppo Agnelli. Dai Ferrero ai Benetton, non è sempre facile la vita degli eredi - di Stefano Cingolani

La papessa Zan. La sua teoria è diventata battaglia politica in Italia. Judith Butler, la filosofa-star che ha lanciato la grande rivoluzione del gender - di Giulio Meotti

Non resta che la giustizia di Dio. Cardinali a processo e inchieste eterne, così il Vaticano si adatta allo spirito dei tempi. Gogne comprese - di Matteo Matzuzzi

Troppi padri da scavalcare. Leader si nasce non si diventa. Non è un problema che riguarda solo la sinistra. L’eredità di Togliatti, e poi le turbolente vicende di Silvio Berlusconi con Fini e Alfano. L’affaire Grillo-Conte è tutta storia già vista - di Francesco Cundari

E ora purifichiamoci. L’arte dopo la pandemia e il fluido racconto della condizione umana. L’artista americano Bill Viola torna a Palermo - di Valentina Bruschi

Campioni e intellettuali. Il luogo comune del calciatore ignorante smentito dalla Nazionale di Mancini. Una tradizione che viene da lontano - di Maurizio Stefanini

Il Provocatore. Éric Zemmour, l’intellettuale reazionario più divisivo di Francia, tira dritto. Ecco perché la sua candidatura all’Eliseo spaventa Macron - di Mauro Zanon

Nuovo cinema Mancuso. Una pagina di recensioni cinematografiche a cura di Mariarosa Mancuso