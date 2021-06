Sabato e domenica nel Foglio. Che cosa c'è nell'inserto del fine settimana

Come tutti i weekend nel giornale ci sono dodici pagine di inserto culturale

Come tutti i weekend nel giornale ci sono dodici pagine di inserto culturale.

Il più bello del reame. Mai tanta gloria, tanti riconoscimenti, tante beatificazioni. Roberto Mancini, allenatore della Nazionale di calcio, vince e sale sempre più in alto. E’ il nuovo role model. Ormai si contende il primato con Mario Draghi, “il freddo” - Michele Masneri

Catello il Bello. Dice tutto e il contrario di tutto. Sta con la destra ma parla come uno di sinistra. Ritratto di Maresca, magistrato e candidato sindaco a Napoli - Carmelo Caruso



La giustizia degli stregoni. Dal caso Denise Pipitone a Eni e Shell. Così certi pubblici ministeri, già onnipotenti, mostrano doti sovrannaturali - Riccardo Lo Verso

Ex mogli on fire. Così Melinda Gates e MacKenzie Scott Bezos sono diventate le regine di un nuovo tipo di filantropia al femminile. Il modello è una vedova - Greta Privitera

Assediato dalle spam. Scocciatori, truffatori, multe e pubblicità. Dov’era la buca delle lettere oggi c’è l’email. Ma noi non siamo cambiati - Francesco Palmieri

Ripartenza & Investimenti. Tutti a cercare l’oro che luccica nel lusso. L’uomo più ricco del mondo è il re Mida delle più importanti firme del settore. Come Armani con Ferrari, oggi tutti vogliono copiare Bernard Arnault e puntare sui marchi esclusivi. E le tasse? - Stefano Cingolani

Le radici del femminismo. Donne che soffrono, amano troppo, combattono. I romanzi di Alba De Céspedes come i colpi di pistola della rivoluzione - Sandra Petrignani

Imagine per sempre. Cinquant’anni fa usciva il capolavoro di John Lennon. Tra pacifismo e comunismo, l’inno dei popoli è ancora uno dei più ascoltati al mondo - Salvo Toscano

Pezzi di città. Lampioni, vetrine, colonne per affissioni, marciapiedi, targhe, tombini. Non li guardiamo, distratti. Ma sono i dettagli a fare l’identità urbana - Ugo Nespolo

Nuovo cinema Mancuso. Una pagina di recensioni a cura di Mariarosa Mancuso

Gli anni dei pittori felici. “Painting is back”. A Milano in mostra gli splendidi, colorati, folli anni Ottanta dell’arte italiana. In fuga dall’ideologia - Valeria Sforzini