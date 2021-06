Sabato e domenica nel Foglio. Che cosa c'è nell'inserto del fine settimana

Portrait of an Artist (Pool with Two Figures), David Hockney, 1972

Come tutti i weekend nel giornale ci sono dodici pagine di inserto culturale. Ecco che cosa trovate in edicola (e potete scaricare anche qui dalle 23 di venerdì)

Kate in fondo al pozzo. Una Winslet in flanella, brutti jeans e pick up. La continua ripetizione dell’identico, il dolore respinto a calci. Le donne della provincia americana in una serie Hbo. Evviva Mare, la detective che beve troppe birre e non va dal parrucchiere - Annelena Benini

Uomini e topi. L’invasione di roditori in Australia è così grave che sembra l’apocalisse. È una delle nostre più grandi paure. Ma a volte gli animali ci salvano - Giulia Pompili

Memorie di Guerra fredda. Il mondo, e l’Italia, continua a sentire la mancanza di un’epoca in cui “le idee contavano” (anche per le ragioni sbagliate) - Francesco Cundari

Il Gulag mentale. Dai sovietici ai nordcoreani, la battaglia contro il politicamente corretto è portata avanti anche da chi è fuggito dai regimi comunisti - Giulio Meotti

Saxa Rubra de la Madunina. E se la Rai si spostasse a Milano? Storia di un carrozzone inamovibile che nessuno vuole nemmeno più dirigere - Michele Masneri

Non solo “1984”. L’altro libro di Orwell. La fattoria degli inutili intellettuali. Contesta e rifiuta tutti i vezzi, scrive non per compiacere ma per farsi capire. Il sogno di un “socialismo democratico” contro i gulag e Pol Pot. L’elogio della sporcizia sulle mani dei lavoratori - Alberto Mingardi

Quale allegria. L’estate post pandemia e il tormentone di Jovanotti e Gianni Morandi. Ma il buonumore è una faccenda seria, richiede impegno e fatica - Simonetta Sciandivasci

Vade retro Spielberg. L’Italia dell’antiamericanismo e della lotta di classe era schifata da “Indiana Jones”. Per fortuna che oggi c’è Pesaro - Andrea Minuz

Foto di carta. Se Instagram è il “cibo spazzatura”, per mangiare bene si va in libreria. Parla Lesley Martin, direttrice creativa di Aperture - Luca Fiore

Nuovo cinema Mancuso. Una pagina di recensioni a cura di Mariarosa Mancuso

Trump è ancora qui. Chi pensa che lontano dalla Casa Bianca l’ex presidente abbia meno influenza si sbaglia. Il Partito repubblicano americano non ha arginato i fanatici del trumpismo, anzi: ci investe. Ecco la storia di una redenzione che non c’è - Daniele Raineri