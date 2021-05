Sabato e domenica nel Foglio. Che cosa c'è nell'inserto del fine settimana

Genieve Figgis, Family (after Goya), acrilico su tela, 2018

Come tutti i weekend nel giornale ci sono dodici pagine di inserto culturale. Ecco che cosa trovate in edicola (e potete scaricare anche qui dalle 23 di venerdì)

Il professore nel mirino. “Io, condannato a morte, sotto scorta e bandito dalla mia città per aver denunciato l’islamismo”. Intervista esclusiva a Didier Lemaire, l’insegnante di Filosofia cui hanno promesso di fargli fare la fine di Samuel Paty - Giulio Meotti

La fine degli incorruttibili. Il caso Csm è anche l’ultima, grottesca resa dei conti tra quel che resta del pool di Mani pulite e del suo mito- Maurizio Crippa

Via dei pataccari. Da Massimo Ciancimino a Piero Amara. La facilissima arte del dire e del non dire, di giocare tra vero e verosimile. Come mascariare i nemici - Giuseppe Sottile

Ritorno a Roma. I soldi che arrivano dal piano di ripresa saranno gestiti dalla capitale. Che potrebbe essere presto la nuova Milano. E’ arrivato pure Mourinho - Stefano Cingolani

Il Socialismo degli altri. Anche i Cinque stelle vogliono entrare nel Pse. Storia di un’identità fluida: esibita in Europa, ma non in Italia - Stefano Cingolani

Intervista a Emanuele Trevi. il mio angelo custode è fatto di tempo perso e di altre vite. La bellezza che suscita immaginazione, Roma che rende evidente il tempo, il racconto delle persone. Tenere la mano alla madre, occupare la stanza del padre. La dissacrazione e il sacro - Annalena Benini

Trame italiane. Dalla trattativa stato-Fedez con le telefonate registrate alla spy story di Matteo Renzi all’Autogrill. Il romanzo nero dell’Italia è tornato - Andrea Minuz

Ha sbancato YouTube. MrBeast era il più famoso youtuber del mondo, ora vuole fare l’imprenditore. Il virtuale è sempre più concreto - Francesco Oggiano

L’amore parlato. Innamorarsi senza vedersi, incontrarsi, sfiorarsi. Siamo sicuri sia meno intenso? L’ennesimo allarme sociale e la libertà di essere senza apparire - Simonetta Sciandivasci

Nuovo Cinema Mancuso, una pagina di recensioni a cura di Mariarosa Mancuso



Femministe anti Netflix. Da “Orange is the new black” a “Pose” fino a “Disclosure”. E poi soprattutto “Transparent”. La politica delle piattaforme streaming da anni punta su storie transgender. La nuova guerra dei sessi tra destra e sinistra - Michele Masneri